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CHANEL 6萬元溜溜球太夢幻！「春夏前導」淡色菱格紋包一眼就愛上

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記者鮑璿安／台北報導

香奈兒（CHANEL）2022 春夏前導系列形象照悄悄曝光了，這次請到系列代言人法國創作歌手 Izïa Higelin演繹，她將品牌的搖滾浪漫傳遞得相當徹底，以銀色山茶花圖騰洋裝、淺藍色2.55包迎接春天到來。另外，本季更出現了一顆要價NT$65,500的雙C Logo「溜溜球」，大膽挑戰時尚玩味。

▲ 。（圖／品牌提供）

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▲ 歌手 Izïa Higelin成為春夏前導系列的形象代言人 。（圖／品牌提供）

香奈兒欽點法國創作歌手 Izïa Higelin成為春夏前導系列的形象代言人，她也提到：「香奈兒的設計蘊含搖滾風格元素，它擷取所有時髦優雅姿態，組成此系列中我喜愛的特質。」她演繹銀色山茶花圖騰洋裝加上長版外套修飾，飄逸之餘具有幹練美感。場地切換至錄音室，則運用印花丹寧寬褲與淡紫色菱格紋皮包的搭配豐富活力感；另也有彩色斜紋軟呢長外套與短褲的碰撞組合，是經典不過時的組合。

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▲淺藍色菱格紋皮革金屬鍊帶2.55包款；淺粉色菱格紋皮革提把皮穿鍊帶口蓋包款；淺紅色斜紋軟呢皮穿鍊帶束口包。（圖／品牌提供）

香奈兒在時尚配件上一向有搶眼發揮，可充當項錬的「11.12包」造型墜飾、白色皮革皮穿鍊帶AirPods包，外型迷你卻很有理念。春夏之際，當然也少不了各種淺藍色、粉色、紅色的淡色系包款，為2.55包、束口包與口蓋包賦予生命力；甚至還出現了銀色鋁質溜溜球，直接印製上品牌雙C Logo，作為時尚跨界的產物相當有話題，系列將在 1 月 19 日起上市。

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▲銀色鋁質溜溜球 ；白色皮革皮穿鍊帶AirPods包；11.12包款(小)造型皮穿鍊長項鍊 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, 2021, 春夏

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