5款儀式感「居家小物」！虎年諧音梗春聯、好事花生地墊年味滿滿

實習記者施至真／綜合報導

新年開運祕笈除了大掃除、斷捨離，將家中的晦氣清理掉之外，還要順應節慶，為家中佈置換新一番，除了傳統俗氣的紅銀柳、金桔盆栽，今天要來介紹5款年味滿滿的質感小物，擺飾起來很有儀式感，增添喜氣年味。

＃文青春聯

貼春聯不僅是華人傳統習俗，更有為新年討吉利的美好寓意，除了福、春、財等傳統字樣，還可以選擇應景虎年的諧音梗，如造型可愛的「虎嘎嚇嘎」、「虎哩沒煩惱」春聯，不僅能增添喜慶年味，也適合當成春節禮物送朋友開懷一笑。

▲挑選創意字彙春聯才有趣。（圖／翻攝自宣影小舖）

＃紅虎靠枕

IKEA針對虎年推出一系列KUNGSTIGER新春系列，以精巧繡工呈現萌虎靠枕細緻的五官及花紋，毛茸茸的萌虎不僅能放鬆緊繃的神經，超喜慶的大紅色更為節日增添一份獨特色彩。

▲紅虎靠枕超有年味。（圖／翻攝自ikea）

＃好事花生地墊

說起居家必備良品絕對少不了地墊，除了放在廚房、浴室防滑吸水以外，更適合擺在玄關做為進門的過場，只要跨過「好事花生」地墊，就能將新年好運引進門！

▲快用「好事花生」地墊將好運引進門。（圖／翻攝自窩在家網站）

＃孟加拉虎紙模型

擔心年節擺飾太過豔紅的話，簡約帥氣的孟加拉虎紙模型絕對是你的好選擇，使用環保牛皮紙製成的模型，不僅能打造時尚品味滿分的居家擺設，還能讓手拙的朋友輕鬆體驗DIY樂趣。





▲孟加拉虎紙模型超帥氣。（圖／翻攝自Pinkoi）

＃小籠包調味罐

除了靠枕、地墊等居家小物之外，瓷器餐具也是不可缺少的單品，外型仿真的小籠包調味罐，不僅賞味無限期，還有象徵財源廣進、蒸蒸日上的美好寓意。

▲小籠包調味罐可愛到讓你捨不得拿來裝醬料。（圖／翻攝自台客藍臉書）