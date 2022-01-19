fb ig video ETtoday search mobile

GORE-TEX外套現省1212元　神級材質防風防雨又透氣

>

記者李薇／綜合報導

冬季外套要防風、防雨，除了保暖更要具備機能性，才能在冷颼颼的季節一樣舒適自在，「Her森森」推出「禦寒保暖特輯」，有各種GORE-TEX材質外套，一件就可以擋風、擋雨又溫暖，絕對該擁有。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲GORE-TEX,JORDON,外套,穿搭,Her森森。（圖／品牌提供）

▲禦寒保暖特輯，售價從7000元到10800元不等，特價5788元到9588元，點我購買

GORE-TEX材質名氣響亮，之所以如此厲害，是因為具頂級專利防水、防風透氣的功效，薄膜每平方英吋上有超過90億個小細孔，這些小細孔賦予了GORE-TEX布料的獨特性，讓防水功能更持久，薄膜的細孔比水滴小2萬倍，再小的水滴都沒辦法穿越薄膜。

GORE-TEX布料的結構與籬笆的結構相似，風會被擋在分支狀的結構之外，無法接觸到身體，因此有著完全防風的結構，但細孔比起水蒸氣分子大700倍，所以身體的汗氣、濕氣可以順利排出，穿起來吸濕透氣，敏感肌膚很適合穿搭。

不只是在台灣天氣冷的時候可以穿，國外雪季或是參與戶外活動、濕冷雨季、自助旅行、商務出差、賞櫻春季等等，只要一件就夠暖，其中JORDON女款GORE-TEX單件式外套，更是主打款，原價7000元、特價5788元，現省1212元，已經觀望GORE-TEX外套很久了嗎？該把它帶回家了。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲GORE-TEX,JORDON,外套,穿搭,Her森森。（圖／品牌提供）

▲禦寒保暖特輯，售價從7000元到10800元不等，特價5788元到9588元，點我購買

「Her森森」推出「禦寒保暖特輯」，裡面有眾多品牌的GORE-TEX外套，售價從7000元到10800元不等，特價5788元到9588元，超優惠的價格一定要趁著下殺的時候入手，冬季保暖輕輕鬆鬆就可以搞定。

關鍵字：

GORE-TEX, JORDON, 外套, 穿搭, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

《華燈初上》復古美唇絕對必買TOP 5！每一支都美到讓人屏息

《華燈初上》復古美唇絕對必買TOP 5！每一支都美到讓人屏息

比憂鬱症更恐怖的「微笑憂鬱」你有嗎？痛苦藏得更深、壓抑自我情緒

比憂鬱症更恐怖的「微笑憂鬱」你有嗎？痛苦藏得更深、壓抑自我情緒

吃了就會變白的10種水果　還可以預防便秘、熱量又低

吃了就會變白的10種水果　還可以預防便秘、熱量又低

髮際線向前推！「頭皮刮痧術」必學　7大分線、米字按摩法超重要 根本「戀愛教科書」！《單身即地獄》宋智雅終極撩男6條守則 房間亂得像被炸過怎麼辦？收納5技巧還你乾淨、舒適的房間 《單身》宋智雅最愛的Top 3款香水　性感又撩人難怪狂吸歐巴 2022年絕對旺到爆！用精油招財運、除穢氣 天生老靈魂星座Top 3 ！　第一名比同齡人成熟，早已經看破人生 星巴克「透明行李箱包」還以為精品！　質感淺印Logo上身太搶眼

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面