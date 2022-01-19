GORE-TEX外套現省1212元　神級材質防風防雨又透氣

記者李薇／綜合報導

冬季外套要防風、防雨，除了保暖更要具備機能性，才能在冷颼颼的季節一樣舒適自在，「Her森森」推出「禦寒保暖特輯」，有各種GORE-TEX材質外套，一件就可以擋風、擋雨又溫暖，絕對該擁有。

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▲禦寒保暖特輯，售價從7000元到10800元不等，特價5788元到9588元，點我購買。



GORE-TEX材質名氣響亮，之所以如此厲害，是因為具頂級專利防水、防風透氣的功效，薄膜每平方英吋上有超過90億個小細孔，這些小細孔賦予了GORE-TEX布料的獨特性，讓防水功能更持久，薄膜的細孔比水滴小2萬倍，再小的水滴都沒辦法穿越薄膜。

GORE-TEX布料的結構與籬笆的結構相似，風會被擋在分支狀的結構之外，無法接觸到身體，因此有著完全防風的結構，但細孔比起水蒸氣分子大700倍，所以身體的汗氣、濕氣可以順利排出，穿起來吸濕透氣，敏感肌膚很適合穿搭。

不只是在台灣天氣冷的時候可以穿，國外雪季或是參與戶外活動、濕冷雨季、自助旅行、商務出差、賞櫻春季等等，只要一件就夠暖，其中JORDON女款GORE-TEX單件式外套，更是主打款，原價7000元、特價5788元，現省1212元，已經觀望GORE-TEX外套很久了嗎？該把它帶回家了。

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「Her森森」推出「禦寒保暖特輯」，裡面有眾多品牌的GORE-TEX外套，售價從7000元到10800元不等，特價5788元到9588元，超優惠的價格一定要趁著下殺的時候入手，冬季保暖輕輕鬆鬆就可以搞定。