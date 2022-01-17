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女神對決！舒淇撞衫高圓圓「一細節秒分勝負」　網：不愧是她

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記者鮑璿安／台北報導

45歲台灣女星舒淇是外界公認的「性感女神」，駕馭服裝總是能夠穿出獨特韻味，因此成為時尚寵兒。近期她為代言珠寶拍攝形象照，身穿平口白色禮服出鏡展現唯美身姿，而眼尖網友發現，她竟與女星高圓圓撞衫，兩位女神比美畫面更吸引大批網友朝聖，有人就點出：「舒淇贏了」、「舒淇把這套平口細節處理得更好」。

▲高圓圓、舒淇 。（圖／翻攝自IG）

▲舒淇身穿大陸婚紗禮服品牌SHINE MODA 裙裝 。（圖／翻攝自微博）

舒淇出鏡珠寶品牌農曆新年形象照，身穿大陸婚紗禮服品牌SHINE MODA 裙裝，白色禮服將重點放在平口的不對稱剪裁上，搭配上舒淇的直角肩與鎖骨線條，呈現得十分華麗性感。再加入收腰皺褶細節，無論從上身到腰部，比例都十分勻稱，宛如禮服為她量身打造一般。

▲高圓圓、舒淇 。（圖／翻攝自IG）

▲高圓圓、舒淇 。（圖／翻攝自IG）

▲高圓圓禮服明顯尺寸不太合身。（圖／翻攝自微博）

高圓圓也在日前穿著同款裙裝，不過看來尺寸並不是太合身，讓袖口與胸前皺褶相對繁雜許多，甚至又搭配上過於複雜的珠寶，整體效果並未起到加分作用，相較之下舒淇該款呈現起來就簡潔柔順許多，自然表現力也略勝一籌，引發網友一面倒認為：「就沒有舒淇駕馭不來的禮服」、「舒淇太強了」、「高圓圓竟然輸了」。

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關鍵字：

舒淇, 高圓圓, 撞衫, SHINE MODA

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