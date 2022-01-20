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石墨烯圍脖6980元→1980元　高科技材質能「聚溫」

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記者李薇／綜合報導

很多人冬天全身包緊緊，卻還是覺得冷，很大一個原因是忽略了脖子的保暖，所以才會覺得全身冷吱吱，「Her森森」推出多款保暖配件，有圍脖、綁帶絲巾、薄手套、毛線帽套組等等，只要把脖子、手腳包緊緊，身體就可以跟著暖起來，對抗低溫。

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▲PP波瑟楓妮,梨花HaNA,MONS,圍脖,手套,毛線帽。（圖／Her森森）

▲新年保暖配件系列，售價從399元到6980元、特價189元到1980元。點我搶購

脖子對氣溫敏感，有時候就算已經穿得很厚，但脖子沒有捂緊，常常還是會感覺到肩頸發涼，因此最好的方式就是選用圍脖，抵抗寒風。

「Her森森」推出PP波瑟楓妮醫療級HSG石墨烯圍脖、梨花HaNA三管獺兔毛毛球脖圍、MONS法式獺兔毛圍綁帶絲巾，各以兔毛或高科技纖維打造，有功能又可以搭配出不同風格。

另外，保暖超細纖維觸控薄手套、防風保暖圍脖毛線帽套組，則為手部以及頭部的禦寒提出解決方案，避免手腳冰冷或是風吹到頭痛，讓全身都暖和。

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▲PP波瑟楓妮,梨花HaNA,MONS,圍脖,手套,毛線帽。（圖／Her森森）

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「Her森森」推出「新年保暖配件」系列，售價從399元到6980元、特價189元到1980元，其中主打款「PP波瑟楓妮醫療級HSG石墨烯圍脖」，以科技材料石墨烯製作能夠聚溫，戴上更有感。

關鍵字：

PP波瑟楓妮, 梨花HaNA, MONS, 圍脖, 手套, 毛線帽

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