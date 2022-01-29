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甜炸啦！3分鐘搞定「糖果鞭炮」讓你秒變孩子王

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實習記者施至真／綜合報導

吃甜甜過好年！只要提到年貨，就會馬上讓人連想到大人小孩都喜歡的糖果，除了「吃甜甜，乎恁大賺錢」的吉祥寓意，還可以將糖果製成儀式感滿滿的喜慶鞭炮，家中小孩玩得開心也很安全，現在就花3分鐘搞定超簡單「糖果鞭炮」，保證讓你秒變孩子王！

▲「糖果鞭炮」。（圖／翻攝自小紅書@白手紙工）

▲快來自製創意鞭炮吧。（圖／翻攝自小紅書@Hello,Again，@白手紙工）

＃製作背板

剪一段透明膠帶或是長方形紙張，來製作鞭炮背板，可依照糖果數量決定背板長度，並將糖果並排斜放，黏貼上去。

▲「糖果鞭炮」。（圖／翻攝自小紅書@白手紙工）

▲背板除了膠帶，還可使用紙張黏貼雙面膠。（圖／翻攝自小紅書@旺仔俱樂部，@白手紙工）

＃製作手提棍

使用材質硬一點的紙張，從一個角處開始向對角方向捲，並使用膠帶封口，變成手提棍；也可以在提棍裡面加上免洗筷或吸管，使它更牢固。

▲「糖果鞭炮」。（圖／翻攝自小紅書@白手紙工）

▲提把製作。（圖／翻攝自小紅書@旺仔俱樂部）

＃組裝起來

將自製手提棍黏在糖果後方或上方，就變成超可愛的糖果鞭炮啦！

▲「糖果鞭炮」。（圖／翻攝自小紅書@白手紙工）

▲提把黏貼完，就完成自製糖果鞭炮。（圖／翻攝自小紅書@旺仔俱樂部，@白手紙工）

▲「糖果鞭炮」。（圖／翻攝自小紅書@白手紙工）

▲「糖果鞭炮」成品太可愛啦。（圖／翻攝自小紅書@薄荷糖，@白手紙工）

另外，想製作網路瘋傳的「大橘大利」橘子鞭炮圖也很容易，只要準備長筷子一雙、橘子多顆（可自行決定數量）及拍照手機就可以了！橘子鞭炮不只環保又有趣，邊吃邊「爆」還能吃出好運，現在馬上就來製作一組獨一無二的創意賀年美圖吧！

▲「糖果鞭炮」。（圖／翻攝自小紅書@白手紙工）

▲大橘大利鞭炮。（圖／翻攝自小紅書@格格）

關鍵字：

糖果鞭炮, 糖果, 新年, 兒童, 孩子王

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