被吳慷仁讚「360度零死角」！邵雨薇曝保養秘訣：早晚重點不同

▲邵雨薇擁有細緻透亮好肌膚，被讚「360零死角」。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供、翻攝邵雨薇IG

以甜美清新氣質受到歡迎的女星邵雨薇，先前才出書從演員斜槓作家，讓大家從不同角度重新認識她，而曾被男友吳慷仁大讚「360度零死角」的她，最近更成為MIT植萃保養品牌TRUE TISANE代言人，不僅大方分享自己的保養秘訣「30歲後早晚重點不同」，更透露和男友會互相討論保養。

30歲是很多人開始在意抗老的年齡關卡，對邵雨薇來說也是，加上膚質屬於混合性，也比較容易過敏，挑選保養品時特別在意保濕，還要溫和不刺激。長年保養下來，讓她體認到認識自己的膚質狀況後，配合對的方法與產品，能讓保養成為一件不用過度努力就很有效果的事，就像她在新書中提到的「夠努力了，不用加油，開心去玩就好～」

▲她認為用對保養方法和護膚品，保養不用過度努力就很有效果。



像是她就分享，30歲後她的早晚保養步驟就略有不同，「我早上保養比較多按摩導入的手法，排除多餘水分，避免臉感覺腫腫的。而且30歲前比較少用眼霜，怕容易長肉芽；但30歲後開始重視眼周保養，現在開始會使用眼霜，讓眼周肌膚潤澤飽滿。此外，也會特別在意保濕，但會分區保養，好比臉頰強化保濕，T字部位則使用比較清爽的保養品。」早上重按摩、晚上重保濕，再搭配最近愛上的「奇蹟逆齡修護系列」霜精萃和人蔘絲綢霜，溫和有感，潤澤好吸收又不油膩，讓她輕鬆保養不用過度費力。

除了早晚保養步驟不同，她平時也很注意清潔是否徹底，還會定期去角質，「其實長時間拍戲帶妝狀態下，很容易會有一些角質堆積，除了清潔要徹底以外，定期去角質其實是很重要的，去角質後進行的保養步驟才能更有效的讓保養品精華被吸收，保濕效果也會更好。」

對於先前男友稱讚她是「360度零死角女神」，覺得自己哪裡最有魅力？她笑說「其實沒有特別問過他，但我想應該是個性，相處時的感覺讓對方沒有負擔」，她更大方透露甚至會與男友討論保養心得，成為生活的樂趣。

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