微風新春福袋「花1千至少翻3倍」　新年限定法式「Chic Chic Bag」免費換

▲微風推出超回饋福袋之外，今年還推新年限定時尚獨家Chic Chic Bag！要成話題單品啦。（圖／微風提供，以下同）

時尚中心／綜合報導

農曆春節即將來臨，精品百貨微風也推出多項琳瑯滿目的新春優惠，以往造成搶購的福袋便是一大重點，虎年福袋限量600個，將在1／20上午9：00於Breeze Rewards專屬APP上搶先開賣，今年只要於2／1大年初一13：00前完成福袋兌領，還可享有「福袋加碼抽」抽獎資格，有機會再抽中價值近160萬元的VOLVO休旅車大獎，福上加福得主有可能就是你，霸氣全開不手軟。還有獨家推出「Chic Chic Bag」，用會員點數就能換得到，實用時尚一整年，甚至還有松山慈祐宮超喜氣的「招財錢母」，消費滿額直接送超貼心！

▲福袋加碼抽VOLVO XC40 T3 Momentum豪華休旅車。

虎年福袋輕鬆搶、穩穩賺

微風今年集結旗下各館，推出平均價值超過3,000元的虎年福袋，售價僅1,000元，買到直接賺3倍，還有機會拿到價值82萬的進口電動床、2.6萬元的高雄洲際飯店住宿、與價值3,000元至8,700元的Apple TV 4k 32GB、9999 純金虎年金飾、Panasonic 極潤奈米水離子吹風機、Georg Jensen 行李箱、頂級水果禮盒等超澎湃福袋，讓你一開春就「穩賺」

▲福袋抽鍾愛一生名床 德國原裝進口電動床+德國原裝極冷膠床墊，價值820,000元。

▲福袋抽高雄洲際酒店高級大床港灣海景房住宿券，含兩客早餐，價值26,540元。

▲福袋抽9999純金虎年金飾，價值4,000元；THE LAB-APPLE TV 4K 32GB，價值5,590元。

虎年福袋限量600個，將在在1／20上午9：00於Breeze Rewards專屬APP上開賣，會員只要進入「微風錢包Breeze Pay線上享樂券」預購，免排隊就能優雅賺，只要在2／1大年初一下午1點前完成福袋兌領，即可享有「福袋加碼抽」抽獎資格，有機會把價值159萬9000元的VOLVO XC40 T3 Momentum豪華休旅車開回家！

▲福袋抽Panasonic極潤奈米水離子吹風機，價值8,700元；SABA無線塵蹣吸塵器旗艦版，價值3,700元。

超時尚獨家Chic Chic Bag只在微風

除了福袋，一向走在流行尖端的微風，今年也推出獨家限量「Chic Chic Bag」，結合自家購物袋的時尚紅，以超有質感的牛皮材質打造，搭配專有的微風字體，簡單耐看又百搭，「Chic」單字為法文，形容「渾然天成，足以稱上經典的優雅」，配合春節氣氛滿滿喜氣，高貴典雅的設計包裝送禮也很有品味。

會員僅需於即起至2／1期間，單筆消費滿50,000元以上或扣會員點數80000點；琉金卡會員單筆消費滿1,000元以上即可兌換；鑽石卡會員可於廣場Diamond Lounge直接兌換。

此外，寵愛微風會員可不僅這一波，迎接新年許多民眾想討吉利、求財運都會到廟裡求錢母，微風特別與松山慈祐宮合作，即起至2／1期間，會員單筆消費滿666元可獲得「虎爺開運招財錢母」，免排隊就能祈福招財超貼心啊。

▲微風x松山慈祐宮 虎爺開運招財錢母。

應景新品，一開春就虎虎生風

虎年將到，微風各館品牌也推出以「虎」生肖靈感為設計主軸的限定商品，包括DIOR、SAINT LAURENT、Salvatore Ferragamo、VALENTINO、MOSCHINO、LANVIN、Mulberry、KENZO、Ed Hardy、Calvin Klein、HOGAN、HUGO BOSS、SANDRO等均有老虎系列單品與新品秀出最潮節慶感。

▲微風信義-DIOR AND KENNY SCHARF 新年限定 灰色小牛皮手拿包，價格店洽。

▲微風信義、微風南山 -Valentino Garavani虎紋衛衣，價格店洽；微風南山-Qeelin Xi Xi 18K 玫瑰金鑽石紅寶石及縞瑪瑙吊墜，推薦價418,500元。

針對新年微風也推出點數酬賓，滿萬送萬、滿千送千回饋無上限，即起至2／7期間，旗下5店包括微風廣場、微風信義、微風松高、微風南山、微風南京消費滿3,000元起就有回饋，從珠寶、國際精品、化妝品、流行服飾、香氛鞋品、生活雜貨等指定品牌櫃位消費全都有，從新年前賺到新年後，一開春就能虎虎生風。

▲微風南山-Stella McCartney Kids 動物連帽外套，推薦價7,980元。

▲微風信義- PENHALIGON’S Portraits系列 William Penhaligon淡香精75ml，推薦價9,400元；微風信義-BYREDO 巴黎菸草淡香精100ML，推薦價7,200元。

此外，即起至2／16期間於微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山使用微風錢包結帳，單筆消費達 20,000元就贈8888點，還可參加線上登記排名賽，消費累計前7名之會員即可獲得依序獲得SAMSUNG 8K QLED55吋電視、Galaxy Z Fold2手機、Galaxy Watch直接領不用抽！另即起至2／6使用LINE Pay綁定任一銀行卡或LINE Pay Money付款,單筆滿1,888元可享LINE POINTS 3%回饋。多種優惠絕對讓你買得超開心！

▲微風廣場、微風南山-alexanderwang Heiress sport帆布包，推薦價14,800元；微風廣場、微風信義、微風南山 Ed Hardy 豹紋虎頭毛衣，推薦價13,780元。

▲微風廣場 BVLGARI Serpenti Viper 18K玫瑰金紅寶石項鍊，推薦價125,600元。

