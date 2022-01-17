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米蘭男裝周／「資深影星」驚喜現身PRADA走秀！巨大墊肩外套重拾儀式感

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記者王則絲／台北報導

PRADA 2022秋冬男裝大秀於台灣時間昨（16 日）晚間登場，由雙人組創意總監Miuccia Prada和Raf Simons共同打造的本季男裝，決心將重點拉回「工作」場域，替因為疫情而讓人感到陌生的「工作」重新找回儀式感。PRADA這回邀請了多達十位影星陣容加入走秀，其中曾飾演《侏羅紀公園》的資深男星傑夫高布倫（Jeff Goldblum）一現身，最是令觀眾驚喜萬分。

▲Prada 2022秋冬男裝秀。（圖／品牌提供）

▲PRADA 2022秋冬男裝大秀展開。（圖／品牌提供）

歷經漫長的疫情，加上串流平台的發展，許多人們選擇將多出的私人時光投注在影視娛樂上頭，因此PRADA本季邀請眾多男星加入走秀陣容，可說是成功吸引了觀眾注意、引起不小共鳴，穿插於秀中現身演繹造型的影星包括《后翼棄兵》男主角湯瑪士桑格斯特（Thomas Brodie-Sangster）、《性愛自修室》男主角阿薩巴特菲爾德（Asa Butterfield）⋯⋯以及逹姆森伊卓瑞斯（Damson Idris）、路易帕特里奇（Louis Partridge）、凱爾麥克拉蘭（Kyle MacLachlan）、湯姆梅希爾（Tom Mercier）、傑登邁克爾（Jaden Michael）、艾許頓桑德斯（Ashton Sanders）、義大利演員菲利波史科提（Filippo Scotti），最後則是由曾演出《侏羅紀公園》、《ID4星際終結者》的69歲男星傑夫高布倫（Jeff Goldblum）壓軸，令觀眾無不驚呼。

▲Prada 2022秋冬男裝秀。（圖／品牌提供）

▲資深影星傑夫高布倫（Jeff Goldblum）壓軸現身。（圖／品牌提供）

▲Prada 2022秋冬男裝秀。（圖／品牌提供）

▲（左起）Kyle MacLachlan、Thomas Brodie-Sangster、Asa Butterfield。（圖／品牌提供）

PRADA 2022秋冬男裝秀一開始，模特兒們魚貫穿越閃著燈光的科技感隧道走入場，彷彿又象徵了概念轉換，上一季是穿越到了自由的無人島海灘，這一季則是要帶大家穿越回「現實」，重新拾回對於工作上本該秉持的儀式感。

▲Prada 2022秋冬男裝秀。（圖／品牌提供）

▲Prada 2022秋冬男裝秀。（圖／品牌提供）

▲超寬的墊肩與束緊的腰部設計，顯現倒三角的體態。（圖／品牌提供）

秀上可以看到各種類型的工作服裝，如上班穿的西裝、外套、連身工作褲，透過刻意加寬的墊肩、束緊的腰部⋯⋯來加倍凸顯原先被視為正裝的必要元素，過長的袖長與褲長，也是本季貫穿所有Look的一個呈現，另外，在大衣、飛行夾克上點綴的馬海毛滾邊，亦是賦予工作服華麗權威的象徵，每種服裝類型都被賦予了同等的重要性與價值。

▲Prada 2022秋冬男裝秀。（圖／品牌提供）

▲Prada 2022秋冬男裝秀。（圖／品牌提供）

▲Prada 2022秋冬男裝秀。（圖／品牌提供）

▲Prada 2022秋冬男裝秀。（圖／品牌提供）

▲更多PRADA 2022秋冬男裝Look。（圖／品牌提供）

隨著米蘭男裝周正式展開，FENDI亦發表了秋冬男裝系列，本季由Silvia Venturini Fendi設計，運用正式的晚裝廓形體現專屬於男生的優雅，選用了不少耐人尋味的配色如酒紅色、覆盆子色，並搭配全新的「O'Lock鏈條」圖案，於系列中穿梭，此外多套造型甚至開出迷人深V剪裁，可見本季男裝優雅程度絲毫不輸給女裝。

▲▼米蘭男裝。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭男裝。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭男裝。（圖／品牌提供）

▲全新的「O'Lock鏈條」圖案在設計中被放大縮小。（圖／品牌提供）

►米蘭男裝周／FENDI 辣開深V比女人性感！　ZEGNA 戶外正裝挑戰無界限

關鍵字：

米蘭男裝周, PRADA, 2022, 秋冬, 男裝

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