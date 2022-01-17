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背面是好美的蝴蝶！虎年「美妝紅包袋」盤點　快看小撇步免費到手

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記者李薇／台北報導、攝影

過年包紅包討個好吉利，眾多美妝品牌也紛紛推出品牌專屬的過年紅包袋，像是鉑翡斯、嬌蘭、雪花秀等等，都有推出絕美的紅包袋，有些甚至只要是品牌會員就可以免費拿，每年僅此一次，身為品牌粉絲一定要擁有。

鉑翡斯

▲紅包袋,紅包,FANCL,嬌蘭,鉑翡斯,歐舒丹,克蘭詩,雪花秀,資生堂,。（圖／記者李薇攝）

以羽化新生作為設計概念，全新的紅包袋設計不但有著閃閃發亮的細緻閃粉，後面更是有著一隻蝴蝶可以扣住整個紅包袋，讓錢財不會掉出來，貼心的設計只要是會員就可以免費拿，或是消費滿9000元，就可以直接晉升為會員，絕美紅包直接入袋。

嬌蘭

▲紅包袋,紅包,FANCL,嬌蘭,鉑翡斯,歐舒丹,克蘭詩,雪花秀,資生堂,。（圖／記者李薇攝）

以經典的蜜蜂作為設計，上面有著「如虎添翼」的圖騰，象徵著吉祥好兆頭，只要在法國嬌蘭台灣官方線上旗艦店消費任意金額，即可獲贈開運好禮「新春好運 如虎添翼」限量紅包袋一組，數量有限，送完為止，為新年迎來滿滿喜氣、萬象更新！

雪花秀

▲紅包袋,紅包,FANCL,嬌蘭,鉑翡斯,歐舒丹,克蘭詩,雪花秀,資生堂,。（圖／記者李薇攝）

結合了傳統如意繩結纏繞成愛心的圖騰，象徵彼此之間心與心更緊密的連結，打造具文化深度及祝福意涵的紅包袋，只要於全台專櫃購買2022 GET LUCK任一品項組合或單品，即可獲贈紅包袋2入，於官方網站任意下單，即可獲品牌紅包袋1入，隨單出貨，送完為止。

資生堂

▲紅包袋,紅包,FANCL,嬌蘭,鉑翡斯,歐舒丹,克蘭詩,雪花秀,資生堂,。（圖／記者李薇攝）

由華裔設計師ANGEL CHEN操刀設計的全新包裝，以閃爍的白金色老虎妝點出華麗繽紛的質感，即日起購買「紅妍超導循環肌活露：虎年行運版 75mL」或「激抗痕亮采緊緻霜：虎年行運版 50mL」任一，即贈「虎年行運大四喜」和價值3,500元好禮，直接拿禮物跟紅包拿到手軟。

克蘭詩

▲紅包袋,紅包,FANCL,嬌蘭,鉑翡斯,歐舒丹,克蘭詩,雪花秀,資生堂,。（圖／記者李薇攝）

暗色光澤的老虎紋路設計，搭配上金色的克蘭詩字樣，看起來簡約又奢華，厚磅數的紙袋裝鈔票體面又好看，而且佈線消費金額直接就送，其中蘭花乳更是今年度必買的單品，油加上精華乳的雙質地，可以輕鬆養護出潤澤零瑕疵的肌膚狀態。

FANCL

▲紅包袋,紅包,FANCL,嬌蘭,鉑翡斯,歐舒丹,克蘭詩,雪花秀,資生堂,。（圖／記者李薇攝）

以玫瑰金色設計出梅花圖騰，讓人有著迎春納福的喜氣感，簡約的FANCL字樣，看起來頗有過年的氣氛，不限消費金額就可以輕鬆入手，重點是FANCL家的保養品都無添加，最適合敏感肌膚的人使用，小小瓶的設計外出旅行攜帶也方便實用。

歐舒丹

▲紅包袋,紅包,FANCL,嬌蘭,鉑翡斯,歐舒丹,克蘭詩,雪花秀,資生堂,。（圖／記者李薇攝）

以金色的樹葉剪影出老虎的設計，看起來霸氣又充滿過年的氣氛，只要是歐舒丹會員至全台店櫃，即可兌換專屬禮「虎年喜氣春聯及紅包組」，只送不賣，而且超級限量，想要擁有的趕快去加入會員，就可以擁有美美的紅包袋。

關鍵字：

紅包袋, 紅包, FANCL, 嬌蘭, 鉑翡斯, 歐舒丹, 克蘭詩, 雪花秀, 資生堂

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