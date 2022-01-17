學孫芸芸白襪搭拖鞋小心俗掉！　美腿襯毛茸茸鞋被讚可愛

▲孫芸芸經歷父喪打擊，收拾心情回歸工作。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

名媛孫芸芸去年底經歷父喪打擊，低調替父親孫道存辦完後事後，逐步收拾心情復工，今她po出雨天到自創品牌YUN YUN SUN Jewelry辦公室上班照，露出穿著白襪搭配BALENCIAGA毛毛拖鞋的造型，此種穿法一般人難以駕馭，一不小心可能從時尚落入俗氣境地，孫芸芸氣場強大，加上一雙招牌美腿，被網友讚「好可愛」。

▲孫芸芸穿襪子搭23,100元的BALENCIAGA Mallorca毛拖鞋上班。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

邁入冬季冷颼颼，又想穿著時髦拖鞋趴趴走，孫芸芸親自示範精品拖鞋穿搭法，必須先選一雙漂亮襪子，再搭一雙毛茸茸的拖鞋，無論是視覺效果或穿起來的真實感受，都讓人覺得暖呼呼，她所選的毛拖鞋出自法國品牌BALENCIAGA的設計，有兩道裝飾性環扣裝飾，更添個性美。

▲GUCCI互扣式雙G羊毛拖鞋，35,800元。（圖／GUCCI提供）

其他一線時尚品牌亦有不少毛茸茸的拖鞋選擇，GUCCI選用淺棕色羊毛製作互扣式雙G拖鞋，讓人一眼就認出是GUCCI之作；DIOR也發表高辨識度的Dway拖鞋，鞋面結合「CHRISTIAN DIOR」標誌刺繡與白色羊毛，符合人體工學設計鞋底採用全白色羊毛皮製作，讓人穿起來保暖又舒適，再搭配混合橡膠底，是一雙室內或室外都能穿的摩登拖鞋。

▲DIOR Dway白色刺繡棉和羊毛皮涼鞋，33,000元。（圖／DIOR提供）

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