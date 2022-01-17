fb ig video ETtoday search mobile

學孫芸芸白襪搭拖鞋小心俗掉！　美腿襯毛茸茸鞋被讚可愛

>

▲▼孫芸芸毛拖鞋 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸經歷父喪打擊，收拾心情回歸工作。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

名媛孫芸芸去年底經歷父喪打擊，低調替父親孫道存辦完後事後，逐步收拾心情復工，今她po出雨天到自創品牌YUN YUN SUN Jewelry辦公室上班照，露出穿著白襪搭配BALENCIAGA毛毛拖鞋的造型，此種穿法一般人難以駕馭，一不小心可能從時尚落入俗氣境地，孫芸芸氣場強大，加上一雙招牌美腿，被網友讚「好可愛」。

▲▼孫芸芸毛拖鞋 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸穿襪子搭23,100元的BALENCIAGA Mallorca毛拖鞋上班。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

邁入冬季冷颼颼，又想穿著時髦拖鞋趴趴走，孫芸芸親自示範精品拖鞋穿搭法，必須先選一雙漂亮襪子，再搭一雙毛茸茸的拖鞋，無論是視覺效果或穿起來的真實感受，都讓人覺得暖呼呼，她所選的毛拖鞋出自法國品牌BALENCIAGA的設計，有兩道裝飾性環扣裝飾，更添個性美。

▲▼孫芸芸毛拖鞋 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲GUCCI互扣式雙G羊毛拖鞋，35,800元。（圖／GUCCI提供）

其他一線時尚品牌亦有不少毛茸茸的拖鞋選擇，GUCCI選用淺棕色羊毛製作互扣式雙G拖鞋，讓人一眼就認出是GUCCI之作；DIOR也發表高辨識度的Dway拖鞋，鞋面結合「CHRISTIAN DIOR」標誌刺繡與白色羊毛，符合人體工學設計鞋底採用全白色羊毛皮製作，讓人穿起來保暖又舒適，再搭配混合橡膠底，是一雙室內或室外都能穿的摩登拖鞋。

▲▼孫芸芸毛拖鞋 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲DIOR Dway白色刺繡棉和羊毛皮涼鞋，33,000元。（圖／DIOR提供）

►孫芸芸勾美腿回歸IG　無表情配蕭瑟背景說明心境

►TWICE成員娜璉纖腰不給看　俏皮秀新歡LV高調智能錶

關鍵字：

孫芸芸, YUN YUN SUN, BALENCIAGA, DIOR, GUCCI

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

愛神的箭射向髮際　心形髮飾不限約會、日常也好搭

愛神的箭射向髮際　心形髮飾不限約會、日常也好搭

TWICE成員娜璉纖腰不給看　俏皮秀新歡LV高調智能錶

TWICE成員娜璉纖腰不給看　俏皮秀新歡LV高調智能錶

愛馬仕圓點、斜線構成活潑錶帶　迷你珠寶錶亦是精緻手鍊

愛馬仕圓點、斜線構成活潑錶帶　迷你珠寶錶亦是精緻手鍊

孫芸芸勾美腿回歸IG　無表情配蕭瑟背景說明心境 影后戴的香奈兒1.8億鑽石項鍊在台曝光！　招搖5種戴法 羅霈穎精品拍賣會入場方式曝光！愛馬仕、香奈兒包5千元起標 有圖／王菲14歲嫩照曝光：致我們終將逝去的膠原蛋白 Hebe對求婚沒浪漫想像　「不用鑽戒，拿CITIZEN求婚就行」！ 金牛座莫允雯擋不住「小廢包」魅力　必塞護唇膏求安全感 羅霈穎善心延續　珍藏愛馬仕、香奈兒包5,000元起標拍賣做公益

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面