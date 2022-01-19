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人生有5種不值得　「為求穩定甚麼都忍」讓幸福走遠

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▲女性,思考,單身。（圖／unsplash）

▲人生有幾件事，不值得花功夫去做。（圖／unsplash，以下同）

編輯／Elisa

雖說人生是由體會構成的苦辣酸甜，但不是每一種結果都能在日後被接受，人總會傻過，不過人生說短很短，幾種情況或許你正體會、或剛要體會，通常成功與帶來幸福的結果都微乎其微，別全心投入，好好想一想，適時回頭你會更好。

決定跟還沒愛你的人交往
暖男暖女不是個貶義詞，但有時很傻，喜歡的對象或許還在情傷、或是還沒看到你的好，然而你還是答應陪在對方身旁，幫他療傷與等待，儘管你把希望放在未來，但其實多半還是徒勞無功。對方還未對你動心就得到你，人性多半不會珍惜。

▲指甲,女性,陽光,咖啡,睡眠。（圖／unsplash）

過於羨慕別人網路上曬的幸福
美食大餐、高級飯店、悠閒度假的照片，塑造了你對未來幸福的定義，那是相當危險的，更遑論用別人打卡的照片要求家人、另一半擁有同樣的規格，與其有時間滑手機看看別人在炫耀什麼事，還不如好好思考什麼樣才是屬於自己幸福的生活。

▲女性,煩惱,抓頭,懊悔。（圖／unsplash）

酗酒
有時情緒需要出口，心靈需要放鬆，小酌是不錯的方法之一，狂飲到失控就是摧毀任何體驗的開始，短暫的逃避之後往往迎來更大的悲傷，若真的有極度失意的事，大醉一場可體諒，天天醉成習慣就很莫名。

追求名牌超乎自己的負擔
認真工作賺錢想買好東西絕不為過，但若超乎自己的負擔還硬為之，早已失去擁有好東西的樂趣，說白一點用借來的錢去買，那東西根本不能算是你的，感覺有了面子，卻失了聲望，到頭來就是白忙，還有迎面而來的借款帳單。

▲女性,單身,思考。（圖／pixabay）

為求穩定甚麼都忍
通常這都是為了薪水與生活費，尋求一個穩定的收入，忽略了工作所帶來的失落、對人生的侵蝕，即使上司很差、工作內容無法讓你想努力下去，「穩定」兩個字就像是一種麻醉藥，能將痛苦忽略，改變確實需要勇氣，當你有實力可以有機會往前邁進，不要因為缺乏自信而不前行。

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