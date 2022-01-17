滿滿少女心的「玫瑰保養品」　從卸妝到精華液，都被花香包圍好舒壓

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

玫瑰是大多數女生最可以接受、也最喜歡的味道，而保養更是每年冬季必備的單品，以下就盤點幾款厲害的玫瑰保養單品，包括尼爾氏、Aesop、Sukin等等品牌，都有出玫瑰保養系列，很適合滿滿的少女心。

尼爾氏NYR野玫瑰亮采精露，30ml、售價1,350元

100％天然成分，細緻、快速吸收的親膚質地，適合油性肌膚與所有膚質使用，ㄇ結合野玫瑰果油、橄欖葉萃取、葡萄籽油、乳油木果脂乙酯，深度滋養肌膚同時補水。獨特輕透質地精華油結合植物性脂肪酸，使膚色均勻、細緻平滑。

Aesop 大馬士革玫瑰精露，60mL、售價3,500元

大馬士革玫瑰精露融合多種珍貴植物提取成分的濃縮產品，配方蘊含玫瑰果油、玫瑰花油以及橙花和紫羅蘭葉精油等12種保濕草本萃取，可充分提供強效維他命和脂肪酸，舒緩並滋養乾燥肌膚，為肌膚補充營養。

Sukin 有機認證玫瑰果油，50ml、售價1598元

100%有機玫瑰果油飽含超過70%的必需脂肪酸和維生素A、C、E，能深層修護保濕肌膚、撫平細紋、淡化黑色素，除了臉部還可以用於潤唇、指緣，甚至作為護髮油柔順髮絲，擁有一瓶全方位密集修護的保養油，絕對是今年冬季必備。

簡單 玫瑰賦活卸妝油，200ml、售價1480元

嚴選三款植萃油為基底-荷荷巴油、甜杏仁油、核桃油，搭配維生素E、紅沒藥醇調合成完美比例，濃妝淡妝都能安心卸除，溫和成分不刺激肌膚，當油遇水乳化後轉為絲滑質地，於臉上輕輕畫圓，卸妝同時按摩享受美好膚感，重現肌膚原生柔嫩、明亮。