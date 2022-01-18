每天心好累？謹記「每個困境中，都會出現機會」，給你打氣

▲當失望灰心時讀一讀，能給你更多啟發。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

人要勤奮才能成功，但是惰性又是人之常情，我們不是機器，要沒有情緒且不停歇的努力是不可能，但是我們可以找對方式成功，戰勝懶惰，《ET FASHION》在此盤點正能量語錄，每天看一遍提醒自己，讓你離目標又更進一步。

#在每個困境中，都會出現機會。



#三十歲一無所有的人最大的問題，只有三個字就是：不學習。



#當別人質疑我的時候，我用成功來回應就好了。



#這個世界上沒有不帶傷的人，真正能治癒自己的只有自己。



#你讀什麼樣的書，你就是什麼樣的人。



#好學的人總覺得自己什麼都不知道，而無知的人總覺得別人什麼都不知道。



#爬上山頂並不是為了讓全世界看到你，而是讓你看到整個世界。



#獲得成功的方式是發揮自己的優點，而不是剔除自己的弱點



#所有的成功地是被逼出來的。



#重要的不是你有多忙，而是你為了誰而忙。



#只有那些對自己力量毫無自信的人，說話才會大聲窮吼，深怕別人聽不見。

#一旦你下定決心，整個宇宙都會幫你來實現它。

#如果今天是你人生最後一天，你還有什麼夢想沒有實現，還有什麼事情後悔沒有去做，還有什麼事情一直在等？

#我們之所以焦慮，無非是因為現在的自己和想像中的自己很有距離。

►10條人生金句：「所有人都在努力，又不是只有你滿腹委屈」