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2022及肩鎖骨髮是大勢！子瑜剪了超驚豔、金多美氣質滿分

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

迎接新年的到來，也有許多人選在此時換新髮型，鎖骨髮仍然是相當大勢的選擇，像是熱播韓劇《那年，我們的夏天》中金多美，以及出道以來初次剪去長髮的子瑜。

2022 鎖骨髮

及肩、鎖骨長度的短髮不再是難整理或過渡期的象徵，無論是髮量看起來較豐厚的齊髮尾造型，或是讓整體看起來較輕盈的hush cut等都是很熱門的髮型，直髮或是較大的捲度能讓造型看起來較為知性和幹練，中、小的捲度則能給人活潑、復古的感覺。

子瑜出道首剪短

Twice中的子瑜大多以長髮造型示人，在2021年末演出的舞台上換上了鎖骨中短髮令大家超驚艷，蜂蜜茶棕髮色配上微捲的髮尾，更凸顯了子瑜的五官和顏值。

《那年，我們的夏天》金多美

近期熱播的韓劇《那年，我們的夏天》女主角金多美在劇中的29歲造型，則是以層次髮尾的鎖骨髮為主。層次打得比較高，從由外到內的層次一路從下巴到髮尾，搭配上空氣瀏海，會讓頭型看起來圓潤一些。

鎖骨、肩膀的髮長也是進可攻退可守、紮成低馬尾剛好的長度，劇中金多美也以馬尾和可愛的丸子頭造型現身過，配上恰到好處的空氣瀏海，不管想要營造幹練的氛圍或俏皮可愛的感覺都沒問題。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2022短髮造型推薦：4款「高級感」髮型統整，剪下去自帶千金氣場！

2022 中短鎖骨髮造型：子瑜出道首剪短、《那年，我們的夏天》金多美氣質滿分

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 鎖骨髮, 短髮, 周子瑜, 金多美

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