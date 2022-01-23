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好髮質讓你看起來更顯嫩！五款推薦8秒水髮膜、吹風造型霜一用有感

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

如果要看起來年輕，除了要維持好膚況和身材，髮質也很重要，蓬鬆且具柔順光澤的秀髮，讓人看起來比真實年齡更顯嫩，養出有光澤感的柔亮好髮質就靠這些新品。

巴黎卡詩恆采重生系列

有鑒於消費者在意染後髮質受損的狀況，巴黎卡詩在2022全新推出針對染後髮保養需求的恆彩重生系列，主打能滋潤保濕、抗毛躁並強韌染後秀髮，調整髮質到最佳狀態，全系列包含髮浴、髮膜、瞬效精萃露、熱活精華以及配合沙龍的專屬療程。

巴黎卡詩全球實驗室發現，染髮受損主因來自毛鱗片外的原生防護網在染髮過程中受到破壞，導致毛鱗片排列不均、秀髮表皮層空洞，使外在物質滲入影響髮芯結構，導致分岔、斷裂等情形，此系列運用有機酸養髮科技，由胺基酸活性因子與乳酸與酒石酸三者聯手，打造秀髮的防護網，並利用積雪草修護的功效，達到保濕、強韌的效果。

光澤秀髮養成術！2022髮品推薦：Aesop、Oribe、巴黎萊雅、巴黎卡詩…

Aesop經典洗髮露＆潤髮乳

深受文青喜愛的低調保養品牌Aesop，不但有臉部保養、身體和居家香氛產品，還有經典洗髮露和潤髮乳髮品也是默默賣翻的明星產品之一！Aesop經典洗髮露適用於各種髮質及頭皮，能夠溫和細緻清潔秀髮並能軟化髮質，不會使頭皮過度乾燥，適用於較敏弱性頭皮、細軟、脆弱或經常染色頭髮；潤髮乳質地輕盈，富含多種潤膚性保濕成分以及氨基酸，可有效保濕、滋養髮絲。這兩款皆蘊含佛手柑皮、乳香和雪松萃取精油，使用時散發帶點柑橘的木質調香氣，清新、充滿活力的美好香氣使人十分療癒。

Oribe不可一世精緻吹風造型霜

頂級護髮品牌Oribe經典不可一世護髮系列中的吹風造型霜，不但是造型霜，同時也是具修復效果可順滑髮絲、提升頭髮質感和健康髮質的護髮霜。在基本洗護之後只需要一點點抹在濕髮上，就可滋潤頭髮和頭皮，獨特的配方呈現出三種截然不同的狀態，先由「乳霜到油狀」發揮保濕作用；再從油狀變成粉末，可以提升頭髮亮澤豐盈感及增加造型持久度，抗熱效果很好，網友都說用一次立即有感。

巴黎萊雅玻尿酸高效瞬護8秒水髮膜

現在大家都十分追求高效保養，想維持好髮況、更追求效率方便！巴黎萊雅針對此況推出縮時護髮膜「＃8秒水髮膜」，主打以突破性液態微分子技術、只需要花8秒的時間就能滲透髮芯，搭配超高純度玻尿酸、天然角鯊烷等沙龍級修護成分，帶來長效持久修護力，讓頭髮柔順不打結、簡單對抗毛躁打造輕盈空氣髮！還有法式經典調香師御用頂級香味「經典藍風鈴」，讓每一次護髮都更加療癒了。

薇佳全效洗髮精

從洗髮開始全效養髮清潔&修復&強韌一瓶搞定！不是只有肌膚需要加強保濕修護，其實頭皮也是肌膚的延伸，所以同樣也需要好好的深層滋養呵護才能穩定髮膚和髮絲，無添加矽靈的薇佳養髮全效洗髮精特別選用胺基酸&橄欖介面活性劑溫和深層清潔，維他命原 B5、海藻玻尿酸等成分, 達到強效保濕、修護毛鱗片等效果；茶樹精油、尤加利葉精油、萊姆萃取等特選草本精油可以放鬆緊繃的頭皮，在家就能享受舒服的減壓SPA、還能養出柔順豐盈光澤仙女髮質。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 髮絲, 洗髮, Aesop, Oribe, 巴黎萊雅, 巴黎卡詩

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