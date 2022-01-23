金多美擺脫小太妹，晉升全校第一名的氣質美女！可愛風穿搭男生無法抵擋

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

除了《現正分手中》、《雪降花》外，近期就屬崔宇植、金多美主演的韓劇《那年，我們的夏天》討論度最高，描述高中時期全校第一名與最後一名再次相遇，意外擦出愛情火花，同時也是金多美繼《梨泰院Class》後，接演的第二部小螢幕作品。

在《梨泰院Class》染了一頭招牌金髮，穿著帥氣的黑色皮衣，是金多美給人的第一印象，雖然講話直接容易得罪人，卻因為對朴敘俊的真心，使戲迷對她好感度提升，不過此次金多美接演《那年，我們的夏天》，成功擺脫小太妹形象，晉升為全校第一名的氣質美女國延秀。

男生們難擋的可愛風穿搭

不少粉絲都覺得金多美在《那年，我們的夏天》，大大突破自己的演技，畢竟《梨泰院Class》趙以瑞和《那年，我們的夏天》國延秀的人物設定大相徑庭，最能看出來的，就是未曾看過的可愛風穿搭，國延秀私下穿著連帽上衣、針織毛衣甚至是條紋開襟衫，都散發出男生無法抵擋的可愛魅力。

專業形象襯衫

擔任行銷公司組長國延秀的金多美，大部分時間都是以襯衫登場，像是白色襯衫搭配條紋西裝褲、天藍色襯衫與深色寬褲，以及大地色襯衫和黑色長裙的穿搭，不僅能展現她專業的形象，還是氣質滿分的穿搭選擇。

幹練風西裝外套

如果說只能選一件衣服增加氣勢，那首選絕對是西裝外套，金多美在劇中也時常穿著，包括秋冬季必備的毛呢西裝外套、四季百搭的卡其西裝外套等，躍升成為辦公室的氣場女王。

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