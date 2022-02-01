小資女買新包8個精品款推薦！Miu Miu小圓筒、Jil Sander手袋2萬左右入手

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

身為小資女，要入手一顆精品包包一定會經過層層審慎評估關卡，在眾多品牌、成千上萬顆包包裡，尋尋覓覓這麼久，那一顆心儀又符合預算的It Bag到底在哪裡？《美麗佳人》以下搜集了三萬元左右就可以入手的包款，正思考要買什麼包包的你，不妨可以參考看看：

Gucci

甫與The North Face推出第二彈聯名的Gucci，除了主打的羽絨外套，系列所推出的包款也很值得注意。像是底下這一款經典的拿鐵色GG logo老花腰包，綴以橘色的皮革，拉鍊之處還有戶外繩索的元素，小包外型卻有著實用的容量大小。

▲Gucci X The North Face聯名腰包，售價NT$32,400



Dior

Dior Saddle馬鞍的經典造型人人都知道，入門不妨可以先從mini saddle肩帶小包！採用山羊皮製作，垂墜的D字復古吊飾，每個細節都充分展現了Dior Saddle DNA。

▲Dior mini Saddle肩背小袋，售價NT$31,500



Salvatore Ferragamo

2021秋冬初次登場的Trifolio迷你手提包，精巧可愛的外型，品牌這一次推出了寶藍、粉紅、鮮綠等許多搶眼的色款，作為整體造型之中的亮點單品再適合也不過。

▲Salvatore Ferragamo Nano Trifolio，售價NT$26,900



Miu Miu

柔軟的納帕皮革與標誌性的Matelassé皺褶編織，相信是許多人對於Miu Miu的第一印象。婉約的小圓筒輪廓，優雅又貴氣，亦剛好搭上當今的小包流行。

▲Miu Miu Matelassé納帕軟皮掛肩袋，售價NT$28,000



Coach

想要在預算內、又有著高CP精品質感，來到Coach準沒錯。Coach Rouge撞色包款，看似規矩的包包輪廓，用皮革製成鏈條的巧思加上撞色的趣味性，提供一款特殊色包包選擇。

▲Coach Rouge撞色手袋，售價NT$27,800～28,000



Tory Burch

紐約都會時髦感的Tory Burch，在歲末之際推出了一款迷你托特包，T Monogram帆布拼接上同色系皮革，精巧又好搭。

▲Tory Burch T Monogram迷你托特包，售價NT$18,900

Jil Sander

歐美默默熱賣的小眾品牌Jil Sander，簡約美學風格是不少極簡控會去物色新單品的品牌。Jil Sander的logo-printed cross body bag，編輯私心很喜歡包包的辮子背帶細節，讓極簡的包包也能很有特色。Jil Sander在各大歐美電商像是Farfetch，Net-a-Porter、HBX等都可以找到。

▲Jil Sander logo-printed cross body bag，售價約NT$20,000左右



Mulberry

有著英倫典雅氣質的Mulberry，收攬了不少名人的心，舉凡凱特王妃、英國時尚部落客Alex Chung都是粉絲。以郵差包的輪廓為型，Small Darley細緻的細節處理帶出女性的溫柔與優雅，看似個小廢包，裡面卻有6個卡夾層、也放得下出門其他的必備物品。

▲Mulberry Small Darley，售價約NT$24,000



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