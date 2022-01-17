安格斯12星座一周運勢1／17-1／23　金牛出錯率增高、天秤貴人湧現

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

金星與水星重疊逆行的本週，對絕大多數的星座而言彷如「吃這也癢、吃那也癢」安全感崩解，對羊座來說則需要特別防範金錢、財物上的損失，認真工作才是王道，想趁機接案賺外快，反而容易落入吃力不討好的窘境。感情上某些小拌嘴小吵架屬於良性的能量釋放，相處本來就需要溝通，避免冷戰讓兩人誤解愈來愈深！

金牛座 4.21~5.20

忙碌的牛座在本週疲態頻現，出錯率增高，但一切還要再咬牙拼搏下去，暫時不適合歇息。這段時間任何休假娛樂、大吃大喝都無濟於事，因為事後仍要面對龐大無趣的工作量，只會讓你更疲勞更厭世，不如一股作氣奮力一搏。感情上與情人細水長流，覺得煩悶時多想想交往時的甜，不僅能適時紓解壓力，也能讓兩人感情在無形中加分！

雙子座 5.21~6.20

水逆帶來的考驗效應正式在這週產生影響，對雙子來說愈是有自信的部分愈可能出錯，愈覺得沒問題的愈可能得到打臉的結果，因此凡事別太猴急，特別是感情上想表白、示好的雙子，近期穩一點、內斂一點成功率才會大大上升，先觀察好情勢再行動，才不會失誤；至於有對象的雙子，默默陪伴聆聽將勝過你的千萬廢言，說得愈多愈可能引發兩人吵架不和喔！

巨蟹座 6.21~7.21

這週的蟹座記得要讓自己動起來，不論是生活上找一種運動活絡身心，或工作上為自己設定目標和任務衝一波，行動帶來的能量，都將能逆轉眼前卡住不前的運勢，唯獨感情一動不如一靜，單身者與其急著想找伴過年，不如徹底為自己換個造型換個感覺，建立一個亮眼的好印象才能開啟桃花。

獅子座 7.22~8.22

或許才從種種亂流中重新梳理好心態，但隨著水逆的影響正式在本週明朗化，獅子很可能又要落入一陣手忙腳亂+狀況外的尷尬中，與其硬著頭皮正面迎戰排山倒海的衰事，不如側過身子稍稍避開，工作上的烏雲其實會有自然散去的一天，而感情上的風雨也總會停歇，事後的溝通講和，自然能把殺傷力降到最低。

處女座 8.23~9.22

帶有目的的交談，雖然能幫助你快速達成了解對方的目標，但往往也會讓處女座的你落入一個極度尷尬的互動狀態，在水逆之下這週的單身處女座其實不適合太積極，被動點反而會比主動更加分，也更能展現你靦腆內向的優勢。至於人際方面少說點話就能少點衝突，水逆期間還是低調一些，避免引來小人扯後腿。

天秤座 9.23~10.22

儘管工作、生活上的種種眉眉角角讓本週的你有點心煩意亂，不過受惠於太陽移轉，天秤人氣逆勢上揚，與新舊朋友愉快開心的互動增多，職場上貴人湧現！感情上也頗有嶄獲，特別是單身秤座，在親朋好友的牽線下，有機會進入一波新的脫單桃花期，自自然然的聊天就能將你的個人魅力極大化，至於有對象的感情也十分如意。

天蠍座 10.23~11.22

這週繁忙的工作期讓蠍座很難分心，一有不慎就很可能得更費勁處理。但生活除了工作，還有許許多多的事需要經營！本週蠍座在感情有隱憂浮現，平和相處的表相下其實出現不少考驗，交往中的蠍座得花點心思再仔細觀察情人不尋常的地方，存在於兩人之間的問題，不面對是不行的。至於單身蠍進度遲緩，還得耐心靜觀其變。

射手座 11.23~12.21

水逆狠狠占據射手與外界溝通的宮位，射手本週人紅是非多，過往討喜開朗的性格似乎不再為你加分，反而容易因為過度辯解讓事情愈描愈黑，近期的你一動不如一靜，讓時間證明一切會是最好的方式，也能避免人際上處處得罪別人樹立小人。交往中的射手在互動上要懂得將心比心，否則再多付出都只是白忙，給對方真正想要的才是正解。

摩羯座 12.22~1.19

雖然太陽的助力走入尾聲，但摩羯生活上依然擁有強勁的能量，這段時間別停下前進的腳步，工作上長輩、貴人相罩，有什麼想法都可以大方提出，就算水逆犯錯，依舊瑕不掩瑜，表現不俗！單身者桃花正蠢蠢欲動，不妨換上新裝，能為你帶來粉紅色的好消息，有對象者在金逆結束前都是磨合期，除了忍讓，還需要拿出更多同理心理解身邊的對象。

水瓶座 1.20~2.18

水逆直直衝入瓶座本命宮位，完完全全影響了這週的生活運勢，雖然你的邏輯理解力依舊清晰得沒話說，不過顯然將與朋友、情人出現許多碰撞，這週要當心各種小事衝突，與人多點耐性溝通將勝過任性冷戰。特別是有對象的此時感情變化只能說冷暖自知，放大雷達才能早早感受尋常，此時朋友是最好的軍師，透過過來人指點將能解開你感情上的盲腸。

雙魚座 2.19~3.20

魚座的第12宮裡多了行星衝撞，雖然乍看下影響不算大，內心卻很可能走入一個失衡的狀態，這週的你無論在工作或投資，都不宜給自己太重太高的期待，順其自然反而能帶動前進的能量，過於積極只會揠苗助長。人際社交能量不弱，與人洽談的場面增多，要能自信而堅定的表達出想法，才會獲得別人的尊敬尊重，別再唯唯諾諾只想當好人。

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