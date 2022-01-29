孫藝珍回歸小螢幕當最美院長！《三十九》6套劇中穿搭上班族必學

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

由孫藝珍、田美都、金智賢領銜主演的韓劇《三十九》，描述即將進入四十歲的三位女性，面對各自職場、感情、家庭的人生經歷，被戲迷喻為韓版《三十而已》，其中飾演江南皮膚科院長車美祖的孫藝珍，睽違2年再度回歸小螢幕，粉絲們的呼聲隨著播出日越接近越響亮，搶先帶大家看孫藝珍在劇中的時尚穿搭：





《三十九》孫藝珍劇中穿搭

氣質襯衫+百褶長裙

皮膚科院長的人物設定，讓孫藝珍絕大部分的穿衣風格，都圍繞在氣質兩個字，米白色襯衫搭配印花百褶長裙，展現身為醫院院長的專業，看起來也十分溫柔。

領結襯衫+黑色及膝裙

想塑造專業形象，其實襯衫是個相當好搭配的單品，孫藝珍挑選水藍色領結襯衫，下半身則是黑色及膝半裙，兼顧到正式且專業的形象。

短版領結上衣+百褶圓裙

類似傳統韓服的設計，孫藝珍選擇短版領結上衣搭配深藍色百褶圓裙，提供腰線的上衣讓歐逆整體比例更修長，下半身的圓裙則能展現俏皮、活潑的氣息。

毛呢套裝

穿搭是個充滿學問的課題，不論你是穿搭新手，或是今早起床不小心起得太晚，那上、下身同款的正式套裝，絕對是當日穿搭的不二之選，孫藝珍的皮膚科院長人設，時常有機會穿著套裝登場，這套毛呢外套和短裙是女孩們秋冬衣櫃不能缺少的單品。

綁帶襯衫洋裝

零失誤的穿搭選擇，還有孫藝珍身上這套襯衫綁帶洋裝，不論是每日的會議行程，或是偶爾的出差之旅，綁帶式的襯衫洋裝既體面又能展現專業形象。

軍裝外套+西裝褲

撇除外頭的羽絨外套，孫藝珍穿在身上的黑色雙排釦軍裝外套和西裝長褲，褲裝不僅時髦更便於走動，是身為OL經典不敗的上班穿搭首選。

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