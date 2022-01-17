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宋智孝戴前衛「小偷帽」太可愛！網：沒想過這土帽子是種流行

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記者王則絲／台北報導

在最新一集韓綜《Running Man》中，節目替成員們舉辦一場時尚評選賽，並請到四位專業模特來作為評審，每位成員都不同於平時，難得是盛裝打扮出席，其中宋智孝以頭戴「藍色小偷帽」成為最搶眼的造型，不過像這種「小偷帽」可不是人人敢嘗試，但由智孝戴起來俏皮的模樣，反而獲得粉絲們一片讚賞：「從沒想過這種帽子是種流行，原來土狗是我自己」、「這不是懵智，是時尚智！」

▲宋智孝。（圖／翻攝自IG）

▲最新一集《Running Man》全員挑戰時尚造型。（圖／翻攝自IG@sbs_runningman_sbs）

這種結合圍巾、甚至結合面罩功用的帽子，像極了小偷或者是犯罪分子才會用的帽子，但它其實有個正確名字叫做「巴拉克拉法帽」（Balaclava），最初是在1854年的巴拉赫拉瓦戰役中，英國騎兵所用來抵禦寒冷海風的帽子，大面積的罩住頭部、僅會露出眼睛或臉部。而現今則逐漸演化成時尚單品，且今年冬季在韓國女生們之間還特別火紅。

▲宋智孝。（圖／翻攝自IG）

▲宋智孝前衛的「小偷帽」造型意外獲得粉絲讚賞。（圖／翻攝自IG）

雖然「巴拉克拉法帽」在近期爆紅，但是對於一般民眾來說，依然是相當前衛的單品，還是很多人不敢嘗試。這次宋智孝在綜藝節目上，便是利用了這款TheOpen Product的「小偷帽」頭套，來凸顯整體造型的前衛時尚感，她還戴上了墨鏡來搭配，顯得更為浮誇，雖然時尚度見仁見智，但是在節目中宋智孝的這套造型順利入選了前三名。

當然，智孝的選擇還是帶了些搞笑的綜藝效果成分，但是粉絲們都超捧場，紛紛大讚：「歐膩太可愛了！」、「這不是懵智，是時尚智」、「從沒想過這種帽子是種流行，原來土狗是我自己」、「智孝發現了新潮流。」

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關鍵字：

宋智孝, Running Man, 小偷帽, 巴拉克拉法帽, 頭套

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