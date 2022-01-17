萬寶龍卡夾添背帶秒變活潑小包　皮革製程更環保

▲萬寶龍匠心系列12卡皮夾25,600元，可另購背帶斜背。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歲末年終除舊佈新，正是換貼身小皮件的好時機，外型、實用性都是重要考量，德國精品品牌萬寶龍（Montblanc）匠心系列皮件設計經典、低調優雅又耐用，正是許多商務人士的首選，近期品牌更強調生態永續，使用製成中用水量最低、減少碳足跡的皮革製成新配件，附鈔票隔層的名片夾約8,500元便能擁有。

▲萬寶龍匠心系列12卡拉鍊皮夾，設有可拆式名片夾，25,600元。





▲萬寶龍匠心系列10卡皮夾，12,200元。

全新萬寶龍匠心系列皮件，以黑色Saffiano斜紋皮革搭配素面皮革，並採用碳中和鞣革製程，款式包括名片夾、3卡、6卡、10卡皮夾，以及前袋附可拆式名片夾的12卡皮夾與旅行皮夾，最有趣是後兩者能另外購買可拆式背帶，讓皮夾轉換成斜背小包，顯得年輕活潑。

▲萬寶龍全新匠心系列名片夾附鈔票隔層，8,500元。

法國時尚品牌CELINE則為農曆新年推出膠囊系列，以喜氣紅色、紅色皮革製成卡夾零錢包或橢圓的零錢包，造型小巧可愛，而包面點綴TRIOMPHE標誌，既是搶眼裝飾也點出是CELINE之作。

▲CELINE TRIOMPHE卡夾零錢包（左）16,000元，零錢包19,500元。（圖／CELINE提供，以下同）

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