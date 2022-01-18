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人人都能駕馭的「復古窄框」墨鏡　「Jennie貓眼款」韓妞搶著入手

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記者王則絲／台北報導

這一兩年來，在韓國女生們之間開始流行起「復古窄框」墨鏡，比起大鏡片、極度遮臉的墨鏡，現在窄框墨鏡更受歡迎，像是BLACKPINK的Jennie便經常戴著拍照，不過許多女孩都會擔心，這種窄框的墨鏡太顯個性、不好駕馭，但是像Jennie最近所示範的這款墨鏡，便是很不挑人的窄框設計，人人都能駕馭。

▲Gentle Monster墨鏡。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie頭上戴的貓眼墨鏡來自GENTLE MONSTER。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

Jennie最近一組照片中戴的墨鏡，來自韓國眼鏡品牌GENTLE MONSTER於今年推出的「白色太陽」（White Sun）系列，微微貓眼設計的橢圓框墨鏡，屬於上下篇窄的款式，戴起來特別復古有型。

▲Gentle Monster墨鏡。（圖／翻攝自IG）

▲女星李是英也到店裡開心試戴、拍照。（圖／翻攝自IG@leesiyoung38）

且不只是Jennie，女星李是英也對同款愛不釋手，在店中大逛特逛、擺拍一波，許多網紅、韓妞亦跟上風潮紛紛入手。另外，因戀愛實境秀節目《單身即地獄》爆紅的宋智雅，雖然近期被爆出穿戴精品假貨，但她已出面道歉並刪除有爭議的貼文，日前宋智雅貼出一組美照中，她穿著一身華麗服裝，搭配的也正是同款造型墨鏡，稍微扶著眼鏡的動作拍起照來不只時髦度激增，氣場也隨之噴發。

▲Gentle Monster墨鏡。（圖／翻攝自IG）

▲宋智雅配戴兩款貓眼墨鏡與矩形框墨鏡。（圖／翻攝自IG@dear.zia）

▲Gentle Monster墨鏡。（圖／翻攝自IG）

▲Gentle Monster墨鏡。（圖／翻攝自IG）

▲韓妞網紅們也紛紛搶入手。（圖／翻攝自IG@cherriemun_、venicemin）

GENTLE MONSTER於今年推出全新「白色太陽」（White Sun）系列，以宇宙探索為靈感打造，描述在遙遠的宇宙一頭，存在與地球天體系統高度相仿的星系，名字就叫「白色太陽系」的故事。Jennie戴的為該系列的「LE」款式，扁圓貓眼框型，注入帶有些許紅、灰、粉色調的象牙色，更加襯托膚色；另一款細長矩形的框型「BLISS」也很受歡迎，加厚的邊緣讓線條變圓潤，讓酷帥的窄墨鏡多了分可愛玩具感，比想像中更好駕馭。

▲Gentle Monster墨鏡。（圖／翻攝自IG）

▲Gentle Monster墨鏡。（圖／翻攝自IG）

▲GENTLE MONSTER 2022新系列。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Jennie, 宋智雅, 墨鏡, Gentle Monster, 貓眼墨鏡, 窄框墨鏡

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