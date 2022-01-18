髮型師曝4種髮油隱藏版使用妙招！可護理頭皮還能拿來卸妝

▲日本髮型師分享許多人都不知道的髮油隱藏版妙用。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝IG@hairrituelbysisley、unsplash

髮油是許多女生必備的護髮好物，不僅能幫助頭髮變得滑順，還能為髮絲增添光澤，但你知道髮油除了在吹髮前後使用，還有許多神奇使用法嗎？日本髮型師AYAMAR就分享了4個許多人都不知道的髮油使用小妙招，不僅能當作髮膜用，甚至能當作當作卸妝品使用。

1.當作髮膜使用



這是一種反向護理的方法，在洗澡前頭髮還乾燥的狀態下，先塗上大量的髮油，靜置10～15分鐘，再用溫水徹底洗淨，之後再用洗髮精進行平時的清潔流程。

這樣的使用方法，會讓頭髮的濕潤度和順滑度大大提升，頭髮吹乾後的摸起來也很絲滑，髮型師尤其推薦頭髮很毛躁或者是分岔很多的人一定要試試看。





2.可以用來護理頭皮



髮型師指出，髮油不只可以用在頭髮上，也可以用在頭皮上護理頭皮。在洗澡前，先把少量的髮油塗到頭皮上，一邊輕柔按摩幫助吸收，靜置5～10分鐘後，再用溫水沖乾淨，之後再依照平時清潔步驟使用洗髮精和護髮產品。

通過這個步驟，可以幫助徹底去除頭皮上累積的油脂，並促進頭皮的新陳代謝，這樣使用，還能幫助改善頭皮油味和頭皮屑狀況。

3.作為緊急卸妝品使用



如果出外旅遊時忘了帶卸妝油，可以將髮油當作卸妝品來急救使用，因為髮油通常添加許多有養護功能的植物精華油，可以幫助溶解臉上妝容，連眼線、睫毛膏等比較難卸的局部都能卸乾淨，使用後肌膚也不會有很強的緊繃感。

但AYAMAR也提醒，髮油並不是專門用來卸妝或使用在臉部肌膚的，所以平時還是要用臉部專用卸妝產品比較好，只有緊急時才拿來急救使用，且用髮油卸妝後記得要用洗面乳清洗乾淨。





4.可以護理全身和指甲



使用天然成分的髮油，其實全身都可以使用，洗完澡後可以作為保濕產品塗抹全身，也可以作為指甲指緣或手部的保濕護理使用，還有後腳跟容易變得乾燥粗糙的人，也可以抹在後腳跟上，會有很好的滋潤效果。

但要注意的是，如果塗太多的話可能會有黏膩感，建議使用時先倒少一點在手上塗開，或是將多餘的髮油用來按摩也不錯。

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