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女生必知「正確內衣穿法」　3祕訣＋1伸展運動養出圓潤美胸

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實習記者施至真／綜合報導

許多女生都有難以啟齒的「胸型」問題，除了天生基因遺傳以外，大小不對稱、外擴下垂、上胸無肉等，都可能與妳的日常生活習慣有關，除了缺乏運動、短時間過度減肥及姿勢不良，沒有穿對內衣，也是導致胸部變形的關鍵原因。只要堅持每日伸展健胸運動，並使用正確穿著內衣3祕訣，就不會讓胸部在不知不覺中悄悄位移。

▲穿對內衣。（圖／翻攝自曼黛瑪璉官網）

▲想要擁有漂亮胸型，穿對內衣很重要。（圖／翻攝自Mode Marie，IG@lillysabri）

擁有美胸、腹肌、蜜桃臀的百萬YouTuber Lilly Sabri，每日堅持這組2分鐘「伸展健胸」運動，除了改善外擴，還能讓胸部更緊緻。將手肘抬高至胸口，與胸部成90度角，以胸部的力量讓雙手由外向內推，記得挺直身體，還要注意手部伸直不可以彎曲。

▲穿對內衣。（圖／翻攝自曼黛瑪璉官網）

▲每日必做伸展健胸運動。（圖／翻攝自YouTube@Lilly Sabri）

穿著內衣除了改善胸型，還有保護並撐托乳房的功能，因此要選擇材質、版型讓妳感到舒適且尺寸正確的內衣，以下穿著內衣3祕訣，保證讓你不空杯、不跑杯，安心養成圓潤美胸。

1.穿著內衣

雙臂穿過內衣肩帶後，身體向前傾斜約45度，再將罩杯對準乳房，使胸部集中在罩杯中，最後扣上背後排釦。

▲穿對內衣。（圖／翻攝自曼黛瑪璉官網）

▲穿胸罩示意圖。（圖／翻攝自小紅書@歌蘭莉GELRAY，下同）

2.撥肉

手掌伸進罩杯後，將腋下四周的肉及副乳，由外向內撥入罩杯內並向上托，使胸部能夠完全集中。

▲穿對內衣。（圖／翻攝自曼黛瑪璉官網）

3.調整肩帶

內衣穿好後除了檢查副乳，還要將肩帶調整成可放入一根手指寬度的鬆緊度，才不會走著走著肩帶一直掉，或是太緊壓迫到胸部。

▲穿對內衣。（圖／翻攝自曼黛瑪璉官網）

穿好內衣後，除了確認乳頭是否在罩杯正中間，還可以將雙手舉高、隨意擺動，確認肩帶鬆緊度、副乳是否溢出以及罩杯包覆度，另外，除了正確穿著內衣，運動和晚上睡覺時也要穿著適合的機能型內衣，才能幫妳塑造不走山的漂亮胸型。

關鍵字：

美胸, 豐胸, 運動, 內衣

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