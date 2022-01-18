陸女星「最慘撞衫」小賈超模辣妻！網見差距：沒對比就沒傷害

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星吳宣儀曾為女子音樂組合火箭少女101成員，在對岸擁有高人氣，近期她出席活動時，以一套深V黑色金屬套裝步上紅毯，結果意外撞衫了小賈斯汀（Justin Bieber）超模老婆海莉比伯（Hailey Bieber），沒想到兩人呈現效果堪稱天差地遠，引起網友驚呼：「沒有對比沒有傷害」、「最慘撞衫了」。

▲吳宣儀近期穿著Schiaparelli品牌2021秋冬系列禮服。（圖／翻攝自IG、微博）



吳宣儀近期穿著Schiaparelli品牌2021秋冬系列禮服，該品牌一向以怪誕且具有張力的金屬元素注入衣著，帶來十足的舞台效果，而這套裙裝更是極少出現在紅毯上，所以吳宣儀演繹備受矚目。禮服本身強調腰部的金屬鏡子腰封，為硬挺簡潔流線帶來衝突感，沒想到吳宣儀又搭配了搶眼的大廓形耳環，整體造型一時不知道重點在哪裡，讓網友摸不著頭緒。

▲網友認為海莉氣場直接打趴。（圖／翻攝自IG、微博）

相較之下，超模海莉選擇盤髮露出簡潔線條，讓深V剪裁更加純粹，幾乎一站在鏡頭前氣場就完勝了，不僅逆天美腿一覽無遺，以禮服加持襯托出幹練氣質，為兩人撞衫拉開差距，也引起網友驚呼：「超模就是超模」、「這是造型翻車現場吧」、「吳宣儀造型師真的要負責」。

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