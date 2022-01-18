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4千元內買到！BV最新「夢幻彩色編織」手機殼、卡夾無痛入手

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記者鮑璿安／台北報導

眾所周知，BOTTEGA VENETA（BV）的Intrecciato編織工藝是經典不過時的象徵，品牌在2022早春系列中，終於將編織加入創新因子，以再生輕質橡膠打造飽和色系單品，一口氣提供拖鞋、Airpods、手機殼、包款等品項，最低僅4千元內就能入手！

▲BV 。（圖／品牌提供）

▲BV 。（圖／品牌提供）

▲ARCO 啞光橡膠壓紋托特包 (奇異綠) ；橡膠編織壓紋腰包 。（圖／品牌提供）

BV這次在早春帶來了再生輕質橡膠的繽紛編織款式，針對熱門包款「Arco」 托特包，這次加入了奇異果綠色、蒲公英黃色，保留方形編織紋路並以啞光霧面材質呈現。小皮件選擇也很豐富，鈷藍色、棒棒糖粉、鸚鵡綠、紫藤色一字排開，提供拉錬卡夾與長夾。甚至這次還出現了拖鞋、Airpods 或是 iPhone 手機殼，同樣都有編織與鮮明色系相佐，讓民眾生活中有更多玩味設計。

▲BV 。（圖／品牌提供）

▲BV 。（圖／品牌提供）

▲BV 。（圖／品牌提供）

▲橡膠 AIRPODS CASE (鮮橙橘)  ；橡膠編織壓紋 IPHONE 手機殼，NR$3,900；編織壓紋橡膠一字拖鞋 （薰衣草紫） 。（圖／品牌提供）

向下更多色系包款

艾蜜莉拎上MOYNAT 迷你包Réjane Nano

▲MOYNAT 。（圖／品牌提供、翻攝自ig）

▲MOYNAT 。（圖／品牌提供、翻攝自ig）

▲艾蜜莉拎上MOYNAT不敗經典包款的迷你縮小版「Réjane Nano」 。（圖／品牌提供、翻攝自ig）

女星莉莉柯林斯所飾演的「艾蜜莉」在影集中與帥氣的法文課學伴艾菲碰面，手中拎上MOYNAT不敗經典包款的迷你縮小版「Réjane Nano」作為她的時尚配件，相當識貨的造型引起關注。包款以19世紀法國知名女演員Gabrielle Réjane女士所命名，短手柄與翻蓋設計是靈魂元素，艾蜜莉更選擇 Réjane系列中尺寸最小、可一手掌握的Réjane Nano。

14.5公分Réjane Nano

▲MOYNAT 。（圖／品牌提供、翻攝自ig）

▲MOYNAT 。（圖／品牌提供、翻攝自ig）

▲迷你包Réjane Nano 新色新衣草紫以及祖母綠 。

關鍵字：

BV, BOTTEGA VENETA, 編織

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