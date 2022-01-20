求婚鑽戒預算、款式大解盤！平均花1.2個月薪水、30分最受歡迎

▲胡宇威以約200萬元、近2克拉的卡地亞鑽戒向陳庭妮求婚成功。（圖／翻攝陳庭妮臉書）

記者陳雅韻／綜合報導

明星CP流行在社群軟體報喜，去年底邱澤與許瑋甯宣布結婚，胡宇威接力在今年初宣布向陳庭妮求婚成功，兩名女主角無名指上都戴著閃亮的鑽戒，求婚單鑽戒顯然已成邁向婚姻的「幸福標配」。許瑋甯為估價約400萬元的2.5克拉訂製款鑽戒，陳庭妮則被近2克拉約200萬元的卡地亞（Cartier）Solitaire 1895鑽戒套牢，明星們的戒指要價不菲，但以一般受薪階級而言，0.3克拉（30分）至0.5克拉（50分）最受歡迎，平均花費至少1.2個月的薪水，算是一種愛的代價。

▲陳庭妮收到的求婚鑽戒，是卡地亞經典Solitaire 1895四爪鑽戒。（圖／翻攝卡地亞官網）





▲許瑋甯在IG上宣布與邱澤結婚，戴著約2.5克拉的鑽戒。（圖／翻攝許瑋甯IG）



搞懂鑽石先知道4C

由美國寶石研究院（簡稱GIA）首創的4C鑑定標準，是顏色（Color）、淨度（Clarity）、切工（Cut）和克拉重量（Carat）的縮寫，為鑽石質量評級標準的國際通用語言，也成為決定鑽石相對稀有性與價值的要素，即便兩顆鑽石的證書擁有同樣4C評級條件，但兩者的美麗程度不一定全然相同，希望鑽石能保值，必須有一定條件，市場上則認定顏色H 、淨度VS2以上的中上品質，以及重量1克拉以上的鑽石較有保值效果。

▲鑽石內含物直接影響閃爍度，可分6個等級評鑑。（圖／TIFFANY提供）

▲新娘戴上De Beers DB Classic訂婚鑽戒與婚戒。（圖／De Beers提供）

鑽戒預算潛規則

雖然在歐美有「兩個月薪水購買鑽戒」的不成文準則，但在台灣，一般受薪階級很難如此大手筆，除了求婚鑽戒的習俗來自西方之外，實際考量生活、婚禮的花費，鑽戒無法佔掉如此高的預算，據104人資學院進行的《2021~2022台灣地區薪資福利調查報告》中指出，2021整體年薪平均65.6萬，即月薪約5.46萬元，以目前知名品牌主力的30分鑽戒約7萬元起跳，受薪階級至少要花1.2個月的薪水，而50分鑽戒約10萬元起跳，約花費1.8個月薪水購買；等級好的1克拉約50萬元起，要付出約9.1個月的薪水。

▲Hearts On Fire Repertoire戒指主鑽環繞一圈小鑽，有視覺放大效果，主鑽30分約126,000元起，50分約139,000元起，主鑽1克拉約545,000元起。（圖／Hearts On Fire提供）





▲Hearts On Fire Sparkle鉑金鑽石戒指，主鑽30分約102,000元起，主鑽50分 約180,000元起，主鑽1克拉約513,000元起。（圖／Hearts On Fire提供）

30分鑽戒最受青睞

綜觀各品牌求婚戒銷售，主鑽30分戒指銷售佔一半、50分鑽戒佔比約4成、1克拉款式約只佔1成，除了預算考量，對許多不習慣太「招搖」的女孩來說，30分、50分較能日常佩戴，1克拉以上反而容易鎖在保險箱。近兩年受新冠肺炎疫情影響，新人減少舉辦婚宴，但不如珠寶商期待會將喜宴預算移至求婚鑽戒，反而因為對於未來不安及對景氣擔憂而消費相對保守。

▲Just Diamond印記鑽戒50分約111,200元起。（圖／Just Diamond提供）





▲Peonia Diamond炫美鑽戒主石30分，約77,200元起。（圖／Just Diamond提供）

鑽石常見車工有10種

一般而言，常見的鑽石車工有10種，多數新人與邱澤夫婦、剛宣布求婚成功的胡宇威與陳庭妮一樣，都挑中最經典的圓形明亮式切割鑽石，佔各品牌銷售的9成，其他佔1成的花式切割中，最受歡迎是祖母綠式切割，緊接著為橢圓形切割、枕形切割。樣式則以單鑽搭配素雅戒環最為經典，若主石周圍一圈小鑽則有視覺放大的效果，也是各品牌的熱門款。

▲目前市面常見的10種鑽石車工。（圖／De Beers提供）

▲De Beers DB Classic系列經典單鑽戒指提供豐富花式切割鑽石作為主鑽選擇，仍以圓鑽最受青睞。（圖／De Beers提供）

▲台灣市場求婚戒主鑽切工喜好度。（圖／記者陳雅韻製）

準新人選擇美鑽互許終身，是多麽浪漫的事，雖然希望有保值性，或希望符合薪資比例的期待，但在實際考量下，還是應該選擇能力範圍內可及且喜愛的鑽石等級、切割形狀、戒環樣式為佳，從閃亮的鑽石開啟人生新的幸福篇章。

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