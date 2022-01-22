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迪麗熱巴同款「長春花藍眼妝」簡單5步驟　香芋媚眼張開就能電死人

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實習記者施至真／綜合報導

令人無法抗拒的大地色眼影，是最好的消腫打底色，不過在色彩權威Pantone公佈「長春花藍」為2022代表色之後，時尚美妝界掀起一波芋泥粉紫妝容旋風，就連大陸女星迪麗熱巴都愛用溫柔又消腫的粉紫色眼彩，畫出低調又高級的撩人眼妝，想用電眼增加回頭率的人，不妨嘗試看看。

▲「長春花藍」眼妝。（圖／微博@Dear－迪麗熱巴）

▲「長春花藍」眼妝。（圖／翻攝自微博@Dear－迪麗熱巴，小紅書@王迷迷）

電眼女神迪麗熱巴的眼妝其實並不清淡，卻習慣選擇粉紫、大地棕等低飽和度色系，將眼妝畫成既柔和又楚楚動人的清純媚眼，今天就教你用溫柔仙女必備的「DIOR專業後台眼影盤002」畫出迪麗熱巴同款長春花藍眼妝。

1.眼窩打底

DIOR專業後台眼影盤不僅色系柔美，也有自帶眼影底膏的貼心設計。先使用左上角的眼影底膏打底（如圖），既可延長眼妝持久度，還能讓眼影更加顯色，再來使用左下角的霧面粉色，在眼皮上大範圍打底鋪色。

▲「長春花藍」眼妝。（圖／微博@Dear－迪麗熱巴）

▲DIOR專業後台眼影盤002。（圖／翻攝自Dior官網，下同）

2.主色暈染

選擇右上角的霧面薰衣草紫色，在雙眼皮內摺上色，並使用暈染刷模糊邊緣，此步驟可幫住眼皮消腫，增加眼睛深邃度。

3.眼尾三角提神

眼影盤中間的微閃紫丁香色，可掃在眼尾三角區，做為加深眼睛輪廓的細節描繪色，打造電眼神韻。

4.動人眼線＋少女睫毛

眼線色則以眼影盤右下角的霧面深紫色，取代線條較為銳利的眼線液或眼線膠，最後加上迪麗熱巴招牌的根根分明睫毛，使眼睛更有神。

▲「長春花藍」眼妝。（圖／微博@Dear－迪麗熱巴）

5.中間提亮

最後使用眼影底膏旁邊的香檳珠光色，在眼皮中心提亮，就完成迪麗熱巴平易近人的「長春花藍」同款眼妝啦！不僅可以弱化眼神銳利度，還能讓整體妝容看起來更溫柔、無辜。

▲「長春花藍」眼妝。（圖／微博@Dear－迪麗熱巴）

▲「長春花藍」眼妝。（圖／微博@Dear－迪麗熱巴）

▲迪麗熱巴長春花藍眼妝和小紅書示意圖。（圖／翻攝自微博@Dear－迪麗熱巴，小紅書@王迷迷）

想要畫出電眼長春花藍眼妝，除了DIOR專業後台眼影盤002，還有以下3款粉紫色眼彩盤，美妝網友用過都說讚，想要成為電眼女孩，就快點入手一盤。

香奈兒4D四色眼影 #202

▲「長春花藍」眼妝。（圖／微博@Dear－迪麗熱巴）

▲香奈兒4D四色眼影 #202偏向紫色梅果調，上眼後非常艷麗。（圖／翻攝自香奈兒官網）

3CE 九宮格眼影 #SOME DEF3CE 

▲「長春花藍」眼妝。（圖／微博@Dear－迪麗熱巴）

▲3CE 九宮格眼影 #SOME DEF3CE 被譽為開架版Dior 002。（圖／翻攝自小紅書@隔壁小李－）

rom&nd 浪漫四色眼影盤 韓服系列 #N02

▲「長春花藍」眼妝。（圖／微博@Dear－迪麗熱巴）

▲rom&nd浪漫四色眼影盤#N02配色簡單，非常適合美妝新手。（圖／翻攝自小紅書@yyyytut）

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關鍵字：

長春花藍, 眼妝, 紫色眼妝, 紫色眼影

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