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12星座的「3舉動=放棄你」　雙子拒見面、處女不再管你

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▲▼戀愛,約會,男女,愛情,玫瑰,交往,婚姻,幸福,情侶,結婚,求婚。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／老嘉郡報導

兩人在熱戀時，對於對方的一切都會相當在意，但當另一半對這段感情失去熱情時，要怎麼知道呢？星座網站「星座好朋友」統整了12星座在放棄感情時，會出現的行為或態度，像雙子也許會避不見面、處女不再想管你的任何事，那也許就代表，對方是打算要和你分手了！

1.不在意你的態度
代表星座：巨蟹、獅子、天蠍、雙魚

巨蟹和雙魚都是需要安全感的星座，所以他們會希望能得到另一半的關注與呵護，但當你對他很冷淡、他也無所謂時，就表示對方已經不再執著你們之間的愛情。獅子、天蠍則是很需要另一半的尊重，希望能夠重視、或是崇拜他們，更無法接受忽冷忽熱的態度，因此當你漠視對方、他也沒有任何反應時，很有可能是已經不再愛你了。

情侶，吵架、愛情、分手。（圖／達志／示意圖）

2、不想管你的所有事情
代表星座：牡羊、金牛、處女、魔羯

牡羊一旦陷入愛情就會非常積極，想要參與你的生活、你的一切，如果他對這段感情沒熱情了，你在他心中的地位就不再那麼重要，對於你的一切事物也就沒興趣了。金牛、處女、魔羯如果喜歡你的話就會關心你，因為捨不得你辛苦、就會想要插手幫忙，當他對你的事情都愛理不理，就表示已經放棄你、沒有愛情了。

3、避不見面
代表星座：雙子、天秤、射手、水瓶

雙子、射手一旦放棄你了，就會覺得再見面也沒什麼意義，他們會選擇用避不見面的方式，希望你能了解其中意思，讓這段關係漸漸地結束。而天秤、水瓶屬於不想當壞人的星座，所以他們不太願意主動開口提分手，即使放棄你了、也很少直接說清楚，希望能用避不見面的方式來結束這段關係。

關鍵字：

星座, 感情

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