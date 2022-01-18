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天冷請注意！營養師：做對「4件事」，降低心血管意外發生

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▲▼做對「4件事」，降低心血管意外發生 。（圖／unsplash）

▲攝取堅果補充好油，減少心血管疾病的威脅。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

最近氣溫多變，請特別留意心血管疾病，營養師夏子雯指出，心血管疾病並非老年人專利，發作總是猝不及防，她提醒民眾遵循「4大心血管養生原則」，減少意外的威脅發生。

#控制BMI在正常範圍

營養師夏子雯指出，體重過重或是肥胖，都會增加心血管疾病風險，因此控制飲食為當務之急，盡量選擇原型食物，以優質蛋白質會優先選擇，同時建議BMI（身體質量指數）控制在18.5-24，男性腰圍需小於90公分，女性則需小於80公分。

▲▼做對「4件事」，降低心血管意外發生 。（圖／unsplash）

#攝取足夠的膳食纖維

先前提到控制飲食很重要，可從蔬菜、水果和全榖雜糧和豆類中攝取豐富膳食纖維，這類型的食物通常也含有各種植化素，能增強人體的抗氧化力，強化血管健康程度。

#補充適量的好油

夏子雯建議多選擇單元不飽和脂肪酸ω-9含量高的烹調用油，如苦茶油、橄欖油、玄米油等，同時注意多元不飽和脂肪酸ω-3與ω-6的平衡，降低發炎反應。每天一湯匙堅果種子，如核桃、杏仁、腰果取代部分油脂，因含豐富單元不飽和脂肪酸、維生素E及多種礦物質如鉀、鎂，對人體有益處。

▲▼做對「4件事」，降低心血管意外發生 。（圖／unsplash）

#多喝水

喝水對健康好處多多，也可帶動體內新陳代謝，若是喝水不足容易使血液濃稠，會加速血球老化，建議一日喝水量約為體重×30-35ml最佳。

▲▼做對「4件事」，降低心血管意外發生 。（圖／翻攝自夏子雯FB）

▲（圖／翻攝自夏子雯-貼近你的生活營養師）

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關鍵字：

營養師夏子雯, 心血管疾病

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