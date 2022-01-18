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神級抗老成分「A醛」新登場！7大必知使用秘訣，淡紋亮膚更有效

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▲▼神級抗老成分A醛　7大必知使用秘訣。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲A醛是有效抗老成分，但也有需要注意的使用之處。（圖／品牌提供、翻攝IG@aoihamada）

記者張毓容／綜合報導

A酸是目前被證實有抗老、抗痘功效的保養成分，但因刺激性較高，不管內服或外用都需由醫生開立，而保養品中則添加相對更溫和維A衍生物，像是目前使用率最高的A醇，相關保養品都很受到歡迎，近日「A醛」也加入保養品使用中，可期待是下一波抗老保養熱潮的主角。但想嘗試A醛抗老護膚的人先來了解以下關於A醛的7大必知重點，用得正確才能讓效果加乘且不傷皮膚。

＃A醛抗老效果更好

A醛(Retinal)和先前很紅的A醇一樣，都是維他命A衍生物之一，而A醛能快速轉化成有效抗老的活性形式，並作用於肌膚達到顯著改善深淺紋、延緩肌膚老化的效果。

＃A醛本身就有顏色

A醛原本的顏色就是黃色，所以A醛保養品擠出來是淡黃質地是正常的。

▲▼神級抗老成分A醛　7大必知使用秘訣。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

＃建議在夜間保養使用

由於紫外線會造成A醛分解，且肌膚在使用A醛後對於紫外線會變得更敏感，可能引起泛紅等反應，因此建議最好夜間保養使用；如果日間有塗抹，務必搭配SPF 30以上的防曬用品加強防曬。

＃避免與有去角質功效的產品同時使用

使用含有A醛的保養品時，不建議搭配使用磨砂膏、去角質類產品，此外，也要避免同時使用含有維他命C、酸類成分(AHA果酸、BHA水楊酸)的產品。因為維他命A衍生物家族本身都有幫助角質代謝的功用，與其他有去角質功效的產品同時使用，容易過度、造成不適。

＃初次使用要先建立耐受度

初次使用含有A醛的產品，可能有乾燥、輕微泛紅等現象，因此需建立肌膚耐受性，建議初期2～3天使用一次，待肌膚適應後，再增加使用頻率。

＃搭配保濕產品使用效果更好

使用含有A醛的保養品，建議可搭配高保濕度產品，增強補水修護，也會使效果更好。

＃孕期、哺乳期別使用

為了安全，懷孕或哺乳期的女性，不建議使用含有A醛或維他命A衍生物的產品。

▲▼神級抗老成分A醛　7大必知使用秘訣。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲▼神級抗老成分A醛　7大必知使用秘訣。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲AHC 超能A醛賦活緊緻精華，30ml，NT$1,250。

像是韓國醫美護膚品牌AHC今年初就推出首次完整運用A醛成分科技的全新抗老系列「超能A醛賦活系列」，透過「親膚微脂囊科技」，外層微脂囊載體含親膚植萃組成，可大幅減低A醛刺激度、提升穩定度、有效滲透至肌底，幫助淡化細紋，解決毛孔、細紋、彈力和暗沈等肌膚4大問題。

尤其最受矚目的「紫濾鏡精華」超能A醛賦活緊緻精華，擁有絲滑精華乳質地，一抹快速吸收，除了超能A醛抗老因子，更添加神經醯胺、六胜肽、維他命E、澳洲堅果籽油和積雪草、無花果萃取，有效抗老同時潤澤補水、舒緩肌膚，提升肌膚防禦力，經肌膚測試，溫和不易刺激，敏感肌也能安心使用。

▲▼神級抗老成分A醛　7大必知使用秘訣。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲▼神級抗老成分A醛　7大必知使用秘訣。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲REN 超臨界植萃類A青春精露，30ml，NT$2,100。

除了AHC，英國純淨保養專家REN全新推出「超臨界植萃類A臉部保養系列」，以「巴西咸豐草」為貫穿系列的關鍵成分搭配「CO2超臨界萃取法」，薈萃出無損活性的植烷酸，利用其通過肌膚時與A醇衍生物高度相似的路徑，打造適合敏弱肌使用、功效媲美A醇產品的植萃配方。

「超臨界植萃類A臉部保養系列」共推出青春菁華、青春乳、青春精露3款新品，其中超臨界植萃類A青春精露蘊含巴西咸豐草萃取、有機玫瑰果油、沙棘果油等高達 99%天然活性成分，可強化肌膚保濕屏障、調理肌膚紋路，修護滋養受損乾荒肌，使肌膚維持彈力明亮的飽滿光澤。

▲▼ 神級抗老成分A醛 。（圖／品牌提供）

▲怡麗絲爾 淨白勻亮淡斑精華，22g，NT$1,750。

資生堂怡麗絲爾運用高純度維他命A和亮白有效成分4MSK、M-傳明酸等三大有效成分組成獨家配方，促進角質層新陳代謝，賦予肌膚滋潤及透明感，從根本抑制斑點增生，預防斑點形成，並使肌膚淨潤透亮。

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關鍵字：

保養, 護膚, 抗老, 維A, A醛, A醇, A酸, 保養品, 使用法, 秘訣

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