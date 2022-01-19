Oris永續鹿皮錶帶錶藏瑞士魂　3色面盤源自阿爾卑斯山

▲Oris Big Crown X Cervo Volante聯名版腕錶，面盤分別有岩石灰（左起）、冰川藍與蔥鬱綠3種選擇，各60,000元。（圖／Oris提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

精品品牌日益關注永續議題，除了捐款支持相關組織，最大改變還是從自身做起，瑞士腕錶品牌Oris從十多年前啟動Change for the Better的改變計畫，致力推動環保，近日更宣布與作永續鹿皮商品的瑞士公司Cervo Volante攜手，推出採用鹿皮錶帶的Oris Big Crown X Cervo Volante聯名版腕錶，品牌特別強調不限量，預告未來雙方將有更多合作。

▲生活在瑞士山林間的赤鹿。

在歐洲每一年約有15,000頭赤鹿被獵殺，此行動合法且受到嚴格規範，目的在於控制鹿群規模，保護瑞士的鄉野，但多年這項控管行動產生的天然副產品未妥善利用，直到2017年成立的Cervo Volante公司，使用低汙染、百分之百非動物性的鞣製工法，並保留赤鹿皮革上天然的印記製作皮件。因此與Oris一拍即合，推出搭配永續鹿皮錶帶的Oris x Cervo Volante Big Crown指針式日曆錶，面盤色調靈感源自阿爾卑斯山，共有岩石灰、冰川藍與蔥鬱綠3種選擇，套組包含由永續鹿皮製成的旅行錶袋和卡片夾。

▲Oris Big Crown X Cervo Volante聯名版腕錶套組，包含永續鹿皮旅行錶袋和卡片夾，60,000元。

不僅腕錶錶帶，萬寶龍（Montblanc）近日也推出由碳中和鞣革製程皮革打造匠心系列皮件，在設計美學、產品功能與環境影響之間取得平衡，從卡片夾到多格曾卡夾、長夾，均以製程中將用水量降到最低、減少碳足跡的皮革製作，每件單品以黑色Saffiano斜紋皮革搭配素面皮革，展現層次感。

▲萬寶龍全新匠心系列10卡皮夾以碳中和鞣革製程皮革製作，12,200元。（圖／萬寶龍提供）

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