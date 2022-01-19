天生老靈魂星座Top 3 ！　第一名比同齡人成熟，早已經看破人生

▲天生「老靈魂星座」Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash）



記者鮑璿安／台北報導

許多人外表看起來年輕，其實心裡住著老靈魂，不僅行為古板，還經常對人說教，好像同齡朋友的長輩一樣，根本與年齡形成極大反差，從星座角度來看，以下公佈「老靈魂星座」Top 3 ，實在太準了！

Top 3 巨蟹座

巨蟹座年紀輕輕就像是過起了退休生活，其實他們不是顧家，而是喜歡宅在家，認為只有在家才有了歸屬感，如果巨蟹自己不想出門，那麼誰來勸也勸不動，經常被朋友認為體內住著老靈魂，其實巨蟹是很喜歡平靜生活，老一點也沒差。

Top 2 水瓶座

提到內心老派少不了水瓶座上榜，他們天生就很古靈精怪，但是思維往往讓人猜不到，水瓶也常常蹦出驚人之語，而且跟他們實際年齡很不符，隨時隨地「狀況外」的模樣非常逗趣。水瓶喜歡一切有年代感的東西，凡是慢慢來比較能抓住他們的心。

Top 1 摩羯座

摩羯座給人的第一印象就是成熟，比同齡人要穩重很多，所以激情和衝動套用在摩羯上都不適用，他們更喜歡實際一點的生活方式，而且摩羯會經常對朋友說教，感覺好像是長輩一樣，明明年紀很輕，摩羯卻已經像是活了大半輩子，看待事物的通透程度完全不輸給老人。

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