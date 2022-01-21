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《小魔女DoReMi》1代到4代變身器糖果盒全套收藏　讓你秒變魔女見習生

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實習記者施至真／綜合報導

人氣居高不下的日本動畫《小魔女DoReMi》，近期推出轟動全球粉絲的食玩人氣商品，以超高還原度將經典的1代到4代「見習生變身器」製成糖果收納盒，連轉換器內的分層細節都美到不行，身為魔女見習生，好想要收全套啊！

▲《小魔女DoReMi》。（圖／翻攝自IG@natsume_xoxo）

▲《小魔女DoReMi》變身器糖果收納盒。（圖／翻攝自IG@natsume_xoxo）

日本BANDAI將小魔女DoReMi中，最夯的1代到4代魔女見習生變身器，製作成糖果收納盒，並於1月10日正式發售，外殼小巧精緻，細節更是美到讓人受不了！糖果收納盒上的魔法球色澤透亮，按鈕細節更是高度還原動畫中的變身器。不過最令人眼睛為之一亮的是，使用閃爍眩光背板的第四代香水變身器，唯美造型讓人頗為心動，再搭配之前推出的魔法球軟糖，更是可愛加倍。

有不少網友表示，糖果收納盒上的按鈕不能按很可惜，且容量比原本預計的還要小，才放幾顆軟糖就沒空間了，但卻意外的適合將它們當作吊飾掛在包包上，精巧造型讓粉絲大喊「小玩具好療癒」、「終於可以變身魔女見習生了！」、「沉睡已久的少女心爆發中」、「我沒有任何魔法，所以要用糖果盒代替」等等。

另外，想跟著魔女一起變身的朋友，還可以考慮《庫洛魔法使》中最經典的封印之杖吹風機，粉嫩夢幻的外觀，掀起小櫻迷的回憶，最特別的是手抦為可折疊設計，小旅遊隨身塞進包包中帶著走，不佔太多空間，附三段風速功能，讓你快速吹完頭髮之際，還能一圓少女變身夢。

▲《小魔女DoReMi》。（圖／翻攝自IG@natsume_xoxo）

▲《庫洛魔法使》封印之杖吹風機。（圖／翻攝自蝦皮）

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關鍵字：

小魔女DoReMi, 食玩, 糖果盒, 吊飾

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