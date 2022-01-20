靜思書軒「堅果禮袋」下殺450元　低溫烘焙更營養

記者李薇／綜合報導

吃得健康很重要，無論是零食或正餐，都需要精挑細選，「Her森森」推出多樣「靜思書軒」旗下食品特惠，例如堅果、藥膳香積麵、咖哩香積飯、豆漿粉、金菇味噌湯等等，過年快到了準備大魚大肉之外，更要天然、無負擔的食物，均衡一下。

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▲靜思書軒推出堅果禮袋3件組，原價510元、特價450元，點我購買。



堅果禮袋3件組（胡桃120g+核桃120g+腰果120g），售價510元、特價450元

堅果可以預防心血管疾病，降低老化帶來的風險，適量補充可以為身體帶來健康的益處，而且適逢過年時節，可以買一些堅果讓到家裡的客人可以享用，是最健康又對身體良好的零食選擇，禮袋中有胡桃、核桃、腰果，採低溫烘焙，完整保留營養素。

香積麵：藥膳口味（5入/袋），售價190元、特價135元

以當歸、枸杞、川芎、黃耆等原料做為調味粉包的重要風味之一，經與調味油包一同沖泡後，漢方香氣撲鼻，湯底濃郁醇香，不添加防腐劑，只要簡單下鍋煮就可以完成，是應付夜晚飢餓最好的良伴。

香醇咖哩香積飯（4入裝），售價199元、特價135元

不含防腐劑、不添加人工色素等添加物，經過烘乾脫水打造的香積飯，只要把120cc開水加入米飯和調味包均勻攪拌蓋上，等待20分鐘即可食用，味美醬醇厚讓你一口就愛上。

淨斯豆漿粉500g，售價399元、特價288元

以黃豆研磨而成的豆漿粉，裡面含有蛋白質、膳食纖維、鈣質、維生素E、維生素B、大豆異黃酮等營養，可以幫助身體補充營養能量，早餐簡單來一杯，精神活力充沛，搭配早餐更是健康滿點，小包裝攜帶方便，辦公室也能輕鬆泡出好口味。

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▲靜思書軒推出堅果禮袋3件組，原價510元、特價450元，點我購買。



蔬食湯品（金菇味噌湯）4入裝，售價100元、特價90元

冬天到來，中午、晚上想來杯熱騰騰的湯，但又不想要開火，那就用簡單的蔬食湯品，來搞定嘴饞，只要將鋁箔包撕開、把內容物倒入碗裡，注入150cc的熱水，攪拌均勻後密蓋，靜待一分鐘即可食用。