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和日本南極考察隊戴同款Seiko！　漸變藍面盤呼應冰山

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▲▼Seiko,RADO 。（圖／公關照）

▲全球限量1,300只、台灣25只的Seiko Prospex 1968年潛水錶現代演繹版SLA055J1，139,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko於1965年推出日本史上第一只潛水錶，防水150米，隔年即伴隨日本南極考察隊前往第8次的極地任務，品牌更加精進，在1968年推出款搭載300m防水與振頻達每秒10次的自動上鍊機芯潛水錶，成為今日Seiko旗下專業運動系列Prospex的靈感來源，推出1968年潛水錶現代演繹版限量錶，將隨著日本南極考察隊出第63次的考察任務。

▲▼Seiko,RADO 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex 1968年潛水錶現代演繹版SLA055J1可替換式編織錶帶，以日本傳統「製紐」編織技法製成。

限量1,300只的Seiko Prospex 1968年潛水錶現代演繹版SLA055J1，以品牌獨家研發、抗腐蝕性勝過不鏽鋼的「白鋼」打造，為確保耐用性，未將錶冠直接旋入錶殼，而是鎖緊至內置錶殼的單獨組件以方便日後維修；面盤設計取自南極冰山景色，呈現從淺至深微妙漸變的藍色，錶圈上的冰藍色數字也呼應主題，同時兼顧實用性，時標、刻度及指針均採用Lumibrite夜光塗層。

向1968年原創款致敬，Seiko Prospex 1968年潛水錶現代演繹版搭配矽膠錶帶，品牌同時附上以日本傳統的「製紐」編織技法製成的編織錶帶供替換，此特殊錶帶不僅戴起來透氣，也能在惡劣環境中長期使用，符合品牌設計耐用潛水錶的初衷；錶款內在也為嚴苛環境而生，配備專為潛水錶研發的8L35自動上鍊機芯。

▲▼Seiko,RADO 。（圖／公關照）

▲全球限量600只、台灣20只的Seiko Prospex 1968年潛水錶現代演繹版SLA057J1，139,000元。

瑞士腕錶品牌雷達表（Rado）則復刻1962年潛水錶型元素，成功打造明星錶款Captain Cook 庫克船長300米自動腕錶，最新款為紅色漸層黑的面盤，搭配黑色高科技陶瓷內傾式旋轉錶圈向外延伸，好質感的紅黑配色在新年顯得格外討喜，裝載具80小時動力儲存的Nivachron™游絲的自動機芯，具抗磁、高準確度、抗震及耐溫等特性。

▲▼Seiko,RADO 。（圖／公關照）

▲雷達表Captain Cook庫克船長300米自動腕錶紅黑限定款，64,900元。（圖／雷達表提供，以下同）

►風・Luxury／這不是雙胞胎！　Grand Seiko白樺樹錶內外翻新

►Seiko洩露高級錶9大特色　兩地時間錶再現日式光影美學

 

關鍵字：

Seiko, RADO, 雷達表

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