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彈性平口褲下殺499元　莫代爾、蠶絲材質像第二層肌膚好舒適

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記者李薇／綜合報導

內褲雖然經過清潔、晾曬，但依舊需要定期汰換，最好每半年就更新一批，過年很適合穿紅色添好運，「Her森森」推出多款男性平口內褲，其中就有紅色款，大吉大利很喜氣。

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▲Her森森,內褲,男性平口褲,平口褲,穿搭。（圖／Her森森）

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嚴選精梳棉質，穿起來吸濕排汗，舒適不扎肌膚，車縫線精緻工整，同時彈性貼身，四面都有伸縮性，伸展不卡襠，前方採用U型3D立體剪裁，自由大空間，穿起來不會緊繃不適。

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同樣採用U型囊袋設計，立體舒適，腰間為緹花LOGO織帶，穿起來時髦有型，精緻的車縫線，穿了不會因為褲管的車縫不齊，導致搔癢。

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竹炭纖內襯避免異味，抑菌、排汗又有除臭效果，莫代爾纖維製作，柔軟親膚，棉柔透氣，3D立體設計、雙層立體囊袋，輕鬆不緊繃，台灣製舒適無負擔，搭配寬版的鬆緊帶設計，穿起來不勒身體。

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採用天然蠶絲設計，裡面含有18種胺基酸，與人體的20種胺基酸極為相似，有如人體的第二層肌膚具有絕佳的親膚性，可以有效舒緩肌膚敏感，同時擁有吸濕透氣的效果，能迅速散發人體的汗氣，同時能夠達到保溫的效果，形成完美的保護層。

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輕盈柔軟的面料，裡面是抗菌舒適的內襠，3D剪裁凸型囊袋，紅色的款式設計，搭配上金黃色的褲頭織帶，高彈力設計清爽親膚，又不會有勒住的感覺，適合敏感性的肌膚使用，同時面料輕薄透氣，穿起來一點都不會悶熱。

關鍵字：

Her森森, 內褲, 男性平口褲, 平口褲, 穿搭

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