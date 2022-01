記者李薇/台北報導 圖/品牌提供

粉底液可以讓肌膚看起來均勻又有光澤,細緻的粉體更是可以打造像是沒上妝般,精緻、完美無瑕的肌膚狀態,以下就盤點幾款很厲害的粉底液,輕薄卻又有遮瑕度,不會有厚重感,可以輕鬆打造出細緻完美的膚質狀態。

GIORGIO ARMANI 設計師水感光影粉底

「濾鏡粉底」之稱的設計師水感光影粉底再添白皙新成員,專為亞洲女性精心特調的全新明亮3色淺色號,滿足亞洲女性偏冷調的膚色,專屬訂製恰到好處的粉色調,兼具智慧發亮、智慧服貼、智慧遮瑕的「AI智慧粉底」一抹彷彿自帶濾鏡,呈現光澤、薄透、零瑕疵的無瑕雪紡肌。

MAKE UP FOR EVER 水肌光粉底液

富含自然養肌成分,清爽不黏膩持久不脫妝,24H深層保濕呈現水潤光澤,輕薄的質地可以迅速打造出細緻潤澤的肌膚質感,宛如第二層肌膚,看起來就像是沒有上妝一樣輕透潤澤,非常適合瑕疵不多的女孩使用。

蘭芝 NEO光感粉底液

NEO光感粉底液針對乾性肌膚的脫妝困擾,給予72%保濕精華成分讓妝容服貼、搭配恰到好處又輕盈服貼的濾鏡光,可以輕鬆打造出細嫩膚質,就像是幫自己的肌膚上了韓系濾鏡一般,不僅能打造出宛如天生的半霧光雲彩肌。