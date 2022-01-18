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南韓美女醫師教「3種正確濕敷法」　能密集補水、對閉口也有用

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▲▼ 南韓美女醫師教「3種正確濕敷法」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師教3種超實用濕敷方法。（圖／翻攝IG@haeny_gram、@aoihamada）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@李艺恩Dr.meili

濕敷是許多女生愛用的保養小技巧，覺得肌膚乾燥缺水時，只要一瓶化妝水加化妝棉，就能DIY補水面膜。韓國皮膚科美女醫師李藝恩就指出，濕敷有幫助補充水分、降低皮表溫度、提升後續保養功效的作用，但除了用化妝水＋化妝棉，還有其他使用法更能發揮濕敷的效果，她就分享了3種濕敷法，連對改善閉口粉刺都有幫助。

▲▼ 南韓美女醫師教「3種正確濕敷法」。（圖／翻攝ＩＧ）

1.精華水濕敷

如果使用的是質地比較濃稠的精華水，尤其是高濃度、高保濕力的功能型產品，搭配一般化妝棉無法很好地吸收滲透，反而浪費。建議使用無菌紗布進行濕敷，可以防止過快蒸發，幫助產品更好的吸收。

李藝恩建議，尤其乾性肌的人，可以在需要密集補水時嘗試這種濕敷法，也可以在妝前或換季皮膚缺水時，將無菌紗布以精華水充分浸濕後，上臉敷10～15分鐘即可。

▲▼ 南韓美女醫師教「3種正確濕敷法」。（圖／翻攝ＩＧ）

2.純露／原液濕敷

如果是用成分很精簡溫和的純露、原液，或是質地比較清爽的化妝水，可以搭配能夠拉伸、有彈性的化妝棉進行濕敷。這種化妝棉在充分浸濕後，能很好的貼合整個臉部，可以疊加幾層濕敷，能讓純露更長時間地停留在皮膚上，提升吸收效率，相當於給皮膚敷了一層鎮定保濕的面膜，很適合曬後或換季敏感期使用，敷後皮膚會更穩定，上妝也會更服貼。頻率可以每天早晚一次，每次10分鐘。

▲▼ 南韓美女醫師教「3種正確濕敷法」。（圖／翻攝ＩＧ）

3.無菌生理食鹽水濕敷

這種濕敷法是韓國皮膚科很常用的肌膚護理方法，一般是用無菌生理食鹽水搭配無菌脫脂棉，用生理食鹽水浸濕無菌脫脂棉後，敷在粉刺位置進行15分鐘濕敷鎮定，敷後要及時清洗保濕，避免鹽分殘留。這是非常實用的低成本閉口護理法，每個人在家都可以輕鬆嘗試。

最後，李藝恩也提醒，因為濕敷方式的吸收效率很高，使用時要注意避開含有刺激成分、有害成分的產品，以免反而造成肌膚敏感不適。

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關鍵字：

保養, 護膚, 濕敷, 方法, 秘訣, 保濕, 補水, 皮膚科醫師, 醫生

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