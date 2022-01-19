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營養師曝「橘子白絲」超營養別剝掉！　抗氧化發炎還有助控血糖

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▲▼ 營養師曝「橘子白絲」超營養別剝掉。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師指出橘子上的「白絲」超營養，食用時建議別剝掉。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

冬季正是橘子的產季，而且年節將近，應該不少人家裡都開始添購象徵大吉大利的橘子，知名營養師高敏敏就分享橘子富含許多營養素，能增強保護力、利尿消水腫，尤其橘子果肉上的白絲，膳食纖維更多，可增加飽足感，還有助於抗氧化、保護心血管、控制血糖，千萬別剝掉。

▲▼ 營養師曝「橘子白絲」超營養別剝掉。（圖／翻攝unsplash,pexels）

高敏敏表示，一顆小小的橘子就富含了許多營養，以每100g的營養價值來說，含有維生素C 25.5mg、葉酸有8.2μg、鉀有74mg、膳食纖維有1.5g、β-胡蘿蔔素有343μg等豐富營養。

＃維生素C

增強保護力、對抗壓力、合成膠原蛋白、幫助鐵質吸收。

＃葉酸

葉酸是製造紅血球的重要角色，也是孕媽咪必備的營養之一。

＃鉀

鉀可以利尿消水腫、調節高血壓，但高敏敏提醒一次吃1顆橘子就好，且一天最多別吃超過2顆。

＃膳食纖維

可幫助腸道蠕動，幫助排便順暢。

＃β-胡蘿蔔素

保護眼睛視力，鞏固皮膚及黏膜健康。

▲▼ 營養師曝「橘子白絲」超營養別剝掉。（圖／翻攝unsplash,pexels）

除了橘子果肉的營養，高敏敏指出，橘子上的白絲其實超營養，建議別全部剝光。橘子上的白絲又叫「橘絡」或「白絡」，其含有豐富橙皮苷（Hesperidin），具有抗發炎、抗氧化、降血脂、控血壓、保護心血管等功用，且膳食纖維更多，除了增加咀嚼時間，也增加了飽足感，還有助飲食後血糖控制。此外，橘子皮也可以拿來除臭、清潔，可以別急著丟掉。

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關鍵字：

橘子, 白絲, 營養, 益處, 抗氧化, 血糖, 血壓, 營養師, 高敏敏

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