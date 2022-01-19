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愛抱怨也上榜！網搜「浪費時間的6大行為」，你也中了嗎？

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▲▼浪費時間6大行為。（圖／Unsplash、Pexels）

▲時間就是金錢，千萬別虛度光陰。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

時間最公平，每個人一天都只有24小時能運用，換句話說，若是你能精簡利用時間，你就能贏在起跑點，但事實上許多人每天都在浪費時間而不自知，嚷嚷著時間不夠用，以下浪費時間的6大行為，你也中了嗎？

▲▼浪費時間6大行為。（圖／Unsplash、Pexels）

#早上或睡前都在滑手機

現代人大多數都被手機綁架，很多時候會無意識的滑起手機來，滑著滑著時間就過去了，不妨統計一下每天滑手機的時間，你會被自己滑手機的時間嚇一大跳。

#總是在意一些小事

同樣的一件事情，有的人可以做的快速確實，有的人卻喜歡慢慢摸，說好聽一點是慢工出細活，但是你做事若總是在意枝微末節，反覆斟酌導致進度大延遲，那麼就本末倒置。

▲▼浪費時間6大行為。（圖／Unsplash、Pexels）

#注意力放別人身上

有的人總喜歡把關注放在別人身上，為別人操煩，卻忘了應該把自己放在第一位，因為太在意別人，期待獲得他人的好感，其實很浪費時間，你不需要活在別人眼中，只需要對自己負責。

#為了省錢而消耗時間

錢要花在刀口上沒錯，但是為了省一點小錢而瘋狂比價，反而浪費了寶貴時間，有時候貪小便宜，卻來回花了更多時間，導致於什麼事情都做不好。

▲▼浪費時間6大行為。（圖／Unsplash、Pexels）

#喜歡怨天尤人

失敗人人都會有，但是不檢討自己，總是把錯歸咎給別人，卻不從自己身上找原因，光是抱怨不如從現在開始改變。

#過度緬懷過去

世上沒有後悔藥，沉迷於過去或是後悔先前的選擇，都是於事無補，與其緬懷倒不如努力創造未來，把眼光放遠向前看才是健康的觀念。

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關鍵字：

時間, 浪費, 行為

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