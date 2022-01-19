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萬寶龍休閒胸包虎紋好低調　連Logo都變黑色了

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▲▼ 萬寶龍 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作系列紅與黑皮件，文件夾25,600元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迎接虎年來臨，各精品品牌紛紛推出虎年限定商品，多以具象老虎圖案或搶眼的老虎紋為設計主視覺，但萬寶龍（Montblanc）走低調風格，全新大師傑作系列紅與黑（Meisterstück Selection Rouge & Noir）皮件，黑色皮革上細看竟是老虎印花圖案，且包型活潑俏皮，推出可單肩背或斜背在胸前的胸包，並有實用的外側隔層，展現街頭運動風格。

▲▼ 萬寶龍 。（圖／公關照）

▲男模特兒背萬寶龍大師傑作系列紅與黑胸包，35,200元。

▲▼ 萬寶龍 。（圖／公關照）

▲▼ 萬寶龍 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作系列紅與黑迷你記者包（上）33,000元，鑰匙包11,900元。

點綴虎紋細節的萬寶龍大師傑作系列紅與黑皮件，樣式男、女皆宜，結合黑色鍊帶、讓人聯想到鋼筆的筆尖狀皮革拉鍊，並搭配嶄新全市的萬寶龍黑色品牌標誌，顯得摩登時尚，款式除了休閒的胸包，還有迷你記者包、6 卡式皮夾、一款鑰匙包及鑰匙扣等。

▲▼ 萬寶龍 。（圖／公關照）

▲SAINT LAURENT TEDDY虎紋與亮面小牛皮皮鞋，29,450元。（圖／SAINT LAURENT提供，以下同）

法國品牌SAINT LAURENT（聖羅蘭）屬於大膽高調的一員，2022新春限定系列發表虎紋開襟針織衫、襯衫、泰迪外套和虎紋頑皮豹連帽上衣，以及虎紋羊毛圍巾與鞋款，大展野性美。

▲▼ 萬寶龍 。（圖／公關照）

▲SAINT LAURENT虎紋羊毛圍巾，21,550元。

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關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, SAINT LAURENT

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