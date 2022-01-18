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「20件小事」幫助緩解焦慮，原來「退朋友群組」也管用

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▲▼「20件小事」幫助緩解焦慮。（圖／Unsplash）

▲遠離焦慮其實有秘訣。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

現代人生活忙碌且壓力大，每天被各種事情壓著喘不過氣來，焦慮已成為日常，《小紅書》心靈博主-楠子成長提出20種拯救焦慮的方法，引來上萬名網友收藏按讚，若你也時常焦慮不安，不妨參考一下他的方式。

#關掉朋友圈提醒

不少人被社群訊息制約，只要一震動就會拿起來看一看，要知道這個動作很容易把你的時間切成一段一段，導致什麼事情都做不好，時間一溜煙就過去，難怪會焦慮。

#退出多餘的群聊

檢視一下你手機中有多少對話群組，若是沒有用群族建議能退就退，你並不需要那麼多訊息接收來源。

#不要看短影音

不少人習慣滑短影片，一支接著一支，很快一個小時就過去，但你卻從中無法獲得任何收穫。

#學會番茄工作法

以25分鐘為一個單位，集中注意力做一件事情，努力25分鐘後就讓自己休息一會兒，接著再進行下一個25分鐘。

▲▼「20件小事」幫助緩解焦慮。（圖／Unsplash）

#每天讀書25分鐘以上

一天保證25分鐘以上的閱讀，一年後在閱讀能力就有明顯提升，不要低估微習慣的力量。

#制定每日記劃

前一天晚上制定隔日的計畫，把隔天要做的事情列出來，就能對自己的生活增加掌控感。

#每晚檢討

睡前可以思考一下今天的計畫，檢討哪些執行了或是那些地方不足，總結今天的經驗，讓明天時間運用得更精實。

#卡片式寫作

手機裡隨時記錄自己的想法，將同樣的主題集中在一起，就可以擴充成一篇有意義的長文章。

▲▼「20件小事」幫助緩解焦慮。（圖／Unsplash）

#每周運動2-3次

別把運動想的太難，在家簡單的活動5分鐘也算是運動，運動能讓自己心情愉悅，趕走焦慮感。

#睡前冥想

洗完熱水澡後，躺在床上閉眼深呼吸，把注意力集中在呼吸上，再集中到自己的腳趾、一直集中到頭頂，心裡就會慢慢地平靜。

#斷捨離

丟掉自己不需要的物品，拒絕堆積，心裡也會變得舒適整潔。

#打掃家裡

焦慮時試試整理屋子，把一些礙眼的東西清理乾淨，心情就會快速好轉。

▲▼「20件小事」幫助緩解焦慮。（圖／Unsplash）

#認真吃早餐

再忙再累也要好好吃頓早餐，善待自己就是一天好的開始。

#隨時攜帶鏡子

焦慮煩躁時，拿出鏡子看看自己，你喜歡這樣的自己嗎？

#減少抱怨

不要總是和家人朋友抱怨你的不快樂，不順心其實大家都有，就看你如何化解，有時候寫下來會比和人抱怨來得有用。

#拍照記錄生活

紀錄生活中的每個小確幸，哪怕只是午餐或是路邊的風景，低潮時拿出來看一看會發現，其實自己過得並不糟。

#抄歌詞

不少人喜歡跟著哼唱，甚至於抄歌詞來發洩情緒，其實是一個很療癒的方法。

#深呼吸

當情緒不好、焦慮時，試著閉眼深呼吸3次，就能幫助減少衝動的機會。

#寫手帳

把自己的心情紀錄下來，在手帳裡寫寫貼貼其實非常有趣，也可以幫忙梳理自己一天的心情。

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關鍵字：

焦慮, 方法, 對抗焦慮

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