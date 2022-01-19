IKEA超逼真「蘋果麵包沙發」　蓬鬆外觀＋金黃外表讓人口水狂流

記者王蓁蓁 / 台北報導

愛沙尼亞饒舌歌手Tom Cash擅長搞怪獵奇風格，令人印象深刻，他近日上傳的IG貼文中，攜手加拿大藝術家Gab Bois打造出逼真到不行的「麵包沙發」，以大小不一的麵包組成，金黃油亮的外型，與台灣童年常吃的蘋果麵包簡直神似，隔著螢幕彷彿就能聞到陣陣麵包香，且細看照片會發現，這款獵奇沙發竟是由知名家居品牌IKEA出品的三方聯名，讓網友們瘋狂敲碗：「我需要這個酷東西」、「真的是麵包」、「看起來太香了」！

▲Tom Cash曝光與加拿大藝術家Gab Bois、IKEA聯名推出的「麵包沙發」。（圖／翻攝自IG@tommycashworld）

Tom Cash前衛又不受控的時尚品味有目共睹，像是和adidas Originals聯手打造的地表最長Superstar聯名球鞋，還有與Maison Margiela合作，祭出從包裝到內容物都逼真到不行的「法棍拖鞋」，此次與IKEA聯名推出的麵包沙發貼文中，他也腳踩這款Maison Margiela法棍拖鞋入鏡，可以見得他對麵包的熱愛程度。

▲「傷心套餐sad meal」的內容物也很獵奇，可說是「成人限定」。（圖／翻攝自IG@tommycashworld）

Tom Cash的瘋狂舉動不只這些，早前在貼文中Po出的「麥當勞傷心套餐」，直接把包裝全變成黑色，麥當勞的招牌微笑標誌也被反過來成了哭臉，就連廣告標語「I’m lovin’ it」都被改成厭世到了極點的「I’m hatin’ it」，暗黑風格根本是成人限定套餐！

不過這其實只是Tom Cash的腦洞大開，他在同篇貼文寫道：「麥當勞和我說，如果這篇貼文得到15,000個留言，他們就會推出這款『傷心套餐』！」而同樣手法他也採用在這次與IKEA、Gab Bois帶來的三方聯名中，IKEA承諾只要貼文超過一萬則留言，就會依照約定正式發布這款「麵包沙發」，日前貼文留言早已來到一萬則以上，看來完全有機會看見此單品真實上市。



▲ IKEA承諾只要貼文超過一萬則留言，就會依照約定正式發布這款「麵包沙發」。（圖／翻攝自IG@gabbois）

►星巴克「透明行李箱包」還以為精品！質感淺印Logo上身太搶眼

►麥當勞新奇「梅乾菜漢堡」鹹香炸裂！視覺衝擊網驚：黑暗料理