小虎珠寶墜霸氣招財　持紅瑪瑙古錢幣象徵「金銀財寶滿手抓」

▲Qeelin Tiger Bo Bo 18K玫瑰鑽紅瑪瑙吊墜全球限量88件，317,000元。（圖／Qeelin提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

華人珠寶品牌Qeelin為即將來臨的農曆壬寅虎年，創作限量88件的Tiger Bo Bo 18K玫瑰鑽紅瑪瑙吊墜，延續招牌貓熊Bo Bo的童趣風格，但加入老虎的霸氣風格，額頭上大大的「王」字彰顯強大的一面，整件作品密鑲美鑽，加上眼睛、鼻尖、鬍子以及尾部的細緻刻畫，小巧精緻。

▲Qeelin Tiger Bo Bo 18K玫瑰金老虎墜手持著紅瑪瑙古錢幣，317,000元。

生肖主題精品常同時融入平安、健康或發財等美好寓意，Qeelin也不例外，Tiger Bo Bo 18K玫瑰老虎墜的一大亮點，即是小虎手持著古錢幣造型的紅瑪瑙，象徵「金銀財寶滿手抓」，為佩戴者獻上財運亨通的祝福。

▲周大福迪士尼Tsum Tsum系列「福」達摩「跳跳虎」黃金串飾 (左) 9,600元，米妮虎年黃金串飾10,000元。

黃金首飾也有不少虎年新作，周大福迪士尼Tsum Tsum系列推出應景的黃金串飾，讓「跳跳虎」扮成了有「福」字裝飾的達摩造型，米妮則臉上多了斑紋成了虎年吉祥物，超萌模樣的金飾讓人愛不釋手，是送禮自用兩相宜的最佳選擇。

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