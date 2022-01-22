LIFE・經典／IKEA讓台電員工餐廳大變身　年底前開「二手家具店」

▲IKEA與台電合作規劃員工餐廳，同時落實循環經濟。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

公家單位台電大樓內出現北歐風咖啡廳，一問之下居然是台電的員工餐廳！其實這是IKEA在台推出的「循環家具服務」，讓台電以租代買規劃公共空間，而回收的商品將重新整修後推出販售，意即IKEA將在台灣開始販售二手家具，「IKEA二手店」預計今年底前就會開張。

有別於一般制式單調的設計，採用木頭搭配舒適沙發與暖色燈光的溫馨元素，將員工吃飯的地方搖身一變，成為更能放鬆身心的舒適場域，完全一改民眾對公家單位的形象。其實員工餐廳的改造來自於一個Win Win的雙贏策略，也就是IKEA在台灣啟動的循環家具服務。

此項服務最初在台由台北101大樓開啟，其位於36樓的公共空間規劃成Skypark，由IKEA提供全數家具品項與設計方案，與101採用以租代買的方式，其空間經IKEA改造後宛如豪華飯店，許多大樓員工都在此空間放鬆喝杯咖啡，或是帶台電腦就開始工作，且IKEA負責租期間的家具修繕與後續設計變更，讓101大樓無需處理公共空間家具的汰換處理，也能落實對環境保護有意的「循環經濟」。

而在101大樓首例的幾年後，台電也與IKEA進行此項合作，台電董事長楊偉甫表示，台電近年呼應企業永續發展趨勢，持續推動電力資源再利用，很高興此次能與IKEA合作，透過以租代買循環經濟模式，讓員工餐廳有了全新面貌，也賦予家具可延續使用生命，更是減少了約6公噸家具廢棄物，換算等同減少約20公噸碳排放。

而租期到了之後，IKEA回收的家具，也將再進行維護後，放在其預計開設的IKEA二手店進行銷售，不但能有更加優惠的價格，也讓那些家具板材能得到最完整的再利用。IKEA表示二手店預計將在2022年底前開出，屆時消費者除了一般店鋪，還有更加平價入手的好去處。

全球家具巨擘IKEA，旗下生產的產品進入了千萬個、甚至千億個家庭，因應目前的環保趨勢，承諾在2030年前達到全面使用可再生與回收材料，讓每一個IKEA產品都能夠被修繕、再利用以及重新回到供應鏈當中，延長生命週期。對於垃圾減量與資源重新再利用都是環境巨大貢獻，若我們對二手或修繕商品從心態開始「轉念」，就能簡單做到保護地球環境的好幫手。