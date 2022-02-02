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不需要髮圈就能綁！3款氣質「低馬尾、包頭」僅靠髮絲固定

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實習記者吳昀庭／綜合報導

長頭髮女孩有時心血來潮想要綁頭髮，手邊卻找不到髮圈、夾子…該怎麼辦？韓國髮型師就傳授了「不需要髮圈」就能綁的3種造型，讓你僅靠髮絲固定，就能打造出優雅氣質的低馬尾、低包頭，手殘也能輕鬆學會。

▲不用髮圈綁髮技巧。（圖／翻攝自IG@liv__jihye）

▲低馬尾、低包頭造型溫柔又有氣質。（圖／翻攝自IG@liv__jihye）

#低馬尾1

▲不用髮圈綁髮。（圖／翻攝自IG@liv__jihye）

▲第一款低馬尾綁完有交叉的編髮效果。（圖／翻攝自YouYube@SOONSIKI，下同）

1.抓起整束頭髮，扭轉、繞緊。

2.在髮束左上方用手指抓出一個空隙。

▲不用髮圈綁髮技巧。（圖／翻攝自IG@liv__jihye）

3.將髮束穿過空隙、拉緊，就能看到雛形。

▲不用髮圈綁髮技巧。（圖／翻攝自IG@liv__jihye）

4.髮束右上方用同樣抓出空隙。

5.將髮束穿過空隙、拉緊，即可完成。

▲不用髮圈綁髮技巧。（圖／翻攝自IG@liv__jihye）

#低馬尾2

▲不用髮圈綁髮。（圖／翻攝自IG@liv__jihye）

▲第二款低馬尾利用兩邊的髮束當髮圈固定。

1.將頭髮分成三束，左、右兩邊各留下一小撮頭髮。

▲不用髮圈綁髮技巧。（圖／翻攝自IG@liv__jihye）

2.先利用其中一撮頭髮，繞著中間髮束轉兩圈。

3.髮尾穿過繞著的頭髮，拉出來即可固定。

▲不用髮圈綁髮技巧。（圖／翻攝自IG@liv__jihye）

4.另一邊也重複相同動作，即可完成。

▲不用髮圈綁髮技巧。（圖／翻攝自IG@liv__jihye）

#低包頭

▲不用髮圈綁髮。（圖／翻攝自IG@liv__jihye）

▲低包頭一樣不需要任何綁髮道具。

1.抓起整束頭髮，扭轉、繞緊。

2.捲成一個包頭形狀，固定在頭上。

▲不用髮圈綁髮技巧。（圖／翻攝自IG@liv__jihye）

3.用手指在包頭中心戳出一個洞。

4.將繞完的髮尾從中心洞口穿出來，用力拉緊。

▲不用髮圈綁髮技巧。（圖／翻攝自IG@liv__jihye）

5.再將髮尾塞回包頭裡面固定，即可完成。

▲不用髮圈綁髮技巧。（圖／翻攝自IG@liv__jihye）

想知道更詳細的步驟，就照著影片來學習吧！

關鍵字：

頭髮, 髮型, 綁髮, 低馬尾, 低包頭

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