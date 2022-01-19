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「小蜘蛛」湯姆霍蘭德新廣告脫了！　秀養眼胸肌粉絲沸騰

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▲湯姆霍蘭德。（圖／翻攝自IG）

▲湯姆霍蘭德驚喜現身PRADA春夏廣告。（圖／翻攝自IG@prada，以下同）

記者王則絲／台北報導

「第三代蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）近期隨著電影《蜘蛛人：無家日》的驚人票房，更加大紅大紫，鮮少與精品合作的他，近日卻無預警出現在PRADA最新的春夏形象廣告中，讓粉絲們驚喜萬分，「小蜘蛛」還在廣告中大秀結實胸肌，養眼性感畫面在網路上瞬間沸騰。

湯姆霍蘭德卸下蜘蛛人身份，以個人的魅力演繹PRADA 2022春夏新裝，呼應本季正裝與休閒並列融合的主軸，廣告中以「Dress. Undress.」為題拍攝，讓湯姆霍蘭德展示「三步驟脫衣」，並搭配招牌的英國腔演出，最後露出裸上身的胸膛畫面，讓粉絲們完全招架不住，在留言區引發暴動：「不要害羞湯姆，給我們更多！」、「這個男人太性感了」、「不能呼吸了」、「這是天堂嗎？」

▲湯姆霍蘭德。（圖／翻攝自IG）

形象中湯姆霍蘭德穿上了紅色皮衣外套，與他的蜘蛛人代表色不謀而合，讓人不自覺覺得這就是最適合他的顏色，下秒湯姆換穿針織開襟衫外罩西裝外套，巧妙露出胸肌陰影，表現隨性自然的姿態，卻相當性感誘人，搭配上他的無害的顏值，一種反差感萌生而出。湯姆霍蘭德駕馭起時尚衣裝十分自信有魅力，也許未來有望能跟上女友贊達亞（Zendaya）的腳步，讓大家看到更多時尚面貌的他。

▲湯姆霍蘭德。（圖／翻攝自IG）

▲湯姆霍蘭德。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

Tom Holland, 湯姆霍蘭德, Prada, 胸肌

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