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直播／LV男裝秀邀請函「8」有含義　1／20晚上看新衣＋夯包曝光

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▲LV 2022秋冬男裝秀登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

2022秋冬巴黎男裝周登場，跨海的我們只要跟緊直播，就能搶看最新大秀，LOUIS VUITTON（路易威登）將在台灣時間1 月20 日下午 9 時 30 分，獻出由已故男裝藝術總監Virgil Abloh留下的最後一季作品。

▲LV 2022秋冬男裝秀。（圖／品牌提供、翻攝LV IG）

▲邀請函上的「8」，意指這是已故男裝藝術總監Virgil Abloh操刀的第8季作品。（圖／品牌提供，以下同）

▲LV 2022秋冬男裝秀。（圖／品牌提供、翻攝LV IG）
▲預告圖上的天空與雲彩，很有回憶情緒。

Virgil Abloh在2018年3月接掌LV男裝藝術總監大位，直至2021年11月28日，因癌症病逝。他在LV寫下了耀眼篇章，服裝秀邀請函上大大的「8」，代表2022秋冬系列是他操刀的第8季，也是最終回，另一張預告圖上，是美麗的雲彩，過去Virgil Abloh曾以藍天白雲圖案打造作品，也曾以風箏作為元素，天空，很有屬於他的情調。

▲已故LV男裝藝術總監Virgil Abloh。

▲LV 2022秋冬男裝秀。（圖／品牌提供、翻攝LV IG）

▲Virgil Abloh以「Heaven on Earth」為LV 2020秋冬男裝系列主題，充滿藍天白雲意象。

LV尚未宣布男裝藝術總監的接任人選，在靜待消息的同時，先欣賞Virgil Abloh最後給大家的時尚養分，1 月20 日下午 9 時 30 分記得點上方直播影片，入座看秀。

關鍵字：

直播, LOUIS VUITTON, LV, 路易威登, 2022秋冬, 2022AW, Virgil Abloh

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